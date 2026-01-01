MediaGo ist ein Open-Source-Video-Downloader, der eine Browser-basierte Benutzeroberfläche mit bewährten Engines wie yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE und BBDown kombiniert. Er spürt Streams von M3U8- und HLS-Playlists, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit und über tausend anderen unterstützten Websites auf und speichert sie, und konvertiert das Ergebnis dann in jedes beliebige Format oder jede beliebige Qualität, ohne einen separaten ffmpeg-Schritt.

MediaGo auf Ihrem eigenen VPS auszuführen bedeutet, dass Downloads auf einem schnellen, ständig verfügbaren Server stattfinden, anstatt auf Ihrem Laptop, und die Dateien in einem Speicher bleiben, den Sie kontrollieren. Eine begleitende Browser-Erweiterung und HTTP API ermöglichen es Ihnen, Links von jedem Gerät in dieselbe Warteschlange zu senden, wobei Aufgabenverwaltung, Fortschritt und Verlauf über ein übersichtliches Web-Dashboard zugänglich sind.