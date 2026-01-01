wger ist ein Open-Source-Fitness- und Workout-Tracker, der eine umfassende Übungsdatenbank, strukturierte Trainingsplanung, Ernährungsverfolgung und Körpergewichtsüberwachung in einer selbst gehosteten Django-Anwendung vereint. Es wird mit einem von der Community kuratierten Katalog von Tausenden von Übungen mit Beschreibungen, Zielmuskeln und Demonstrationsbildern geliefert und lässt sich mit nativen iOS- und Android-Mobil-Apps koppeln, sodass Sportler Trainingseinheiten und Mahlzeiten im Fitnessstudio protokollieren können.

Das Selbst-Hosting von wger auf Ihrem VPS bewahrt persönliche Trainingsdaten – Trainingseinheiten, Körpermaße, Essensprotokolle und Fortschrittsdiagramme – auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie an einen Fitness-SaaS-Anbieter weiterzugeben. Die Plattform unterstützt mehrere Benutzer mit privaten Konten, optionalen Gast-Logins für Testzwecke und eine umfassende REST-API für benutzerdefinierte Dashboards oder Integrationen von Drittanbieter-Apps.