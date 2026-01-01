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Selbst gehosteter Fitness- und Trainings-Tracker mit Übungsdatenbank, Ernährungsprotokollierung und Gewichtsverfolgung für Sportler und Trainer.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit wger erstellen können

wger ist ein Open-Source-Fitness- und Workout-Tracker, der eine umfassende Übungsdatenbank, strukturierte Trainingsplanung, Ernährungsverfolgung und Körpergewichtsüberwachung in einer selbst gehosteten Django-Anwendung vereint. Es wird mit einem von der Community kuratierten Katalog von Tausenden von Übungen mit Beschreibungen, Zielmuskeln und Demonstrationsbildern geliefert und lässt sich mit nativen iOS- und Android-Mobil-Apps koppeln, sodass Sportler Trainingseinheiten und Mahlzeiten im Fitnessstudio protokollieren können.

Das Selbst-Hosting von wger auf Ihrem VPS bewahrt persönliche Trainingsdaten – Trainingseinheiten, Körpermaße, Essensprotokolle und Fortschrittsdiagramme – auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie an einen Fitness-SaaS-Anbieter weiterzugeben. Die Plattform unterstützt mehrere Benutzer mit privaten Konten, optionalen Gast-Logins für Testzwecke und eine umfassende REST-API für benutzerdefinierte Dashboards oder Integrationen von Drittanbieter-Apps.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von wger

Übungsdatenbank

Tausende von gemeinschaftlich kuratierten Übungen mit Beschreibungen, Zielmuskelgruppen und Demonstrationsbildern, synchronisiert aus dem übergeordneten wger.de-Katalog.

Trainingsplanung

Erstellen Sie strukturierte Routinen mit Sätzen, Wiederholungen, Gewichten und Ruhepausen und verfolgen Sie dann den Fortschritt Sitzung für Sitzung mit Diagrammen.

Ernährungsprotokollierung

Planen Sie Mahlzeiten basierend auf Makro- und Kalorienzielen mit einer durchsuchbaren Lebensmitteldatenbank, täglichen Mahlzeitenprotokollen und der Generierung von Einkaufslisten.

Körpergewichtserfassung

Protokollieren Sie Körpergewicht, Messwerte und Fortschrittsfotos im Laufe der Zeit mit Trenddiagrammen, die langfristige Veränderungen hervorheben.

Native mobile Apps

Kostenlose iOS- und Android-Begleit-Apps verbinden sich mit Ihrer selbst gehosteten Instanz für die Protokollierung im Fitnessstudio ohne Browser.

Mehrbenutzer mit API

Benutzerkonten mit optionalen Gast-Logins sowie einer umfassenden REST-API für benutzerdefinierte Dashboards, Integrationen und Coaching-Tools.

Warum Sie wger auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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