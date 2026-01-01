Grav ist ein modernes Flat-File-CMS, das alle Inhalte als Markdown-Dateien auf dem Dateisystem speichert, wodurch die Datenbank vollstÃ¤ndig entfÃ¤llt. Basierend auf PHP mit Twig-Templating, bietet es schnelle Seitenladezeiten durch dateibasiertes Caching, ein integriertes Admin-Panel fÃ¼r nicht-technische Redakteure und Ã¼ber 300 Plugins fÃ¼r Formulare, SEO, Suche und mehrsprachige Inhalte.

Grav auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Backups so einfach sind wie das Kopieren eines Ordners, die Versionskontrolle nativ von Git Ã¼bernommen wird und es keine Datenbankverbindungslimits, Probleme bei der Abfrageoptimierung oder separate Backup-Jobs gibt â€” nur Dateien und Ihre Anwendung, die auf Hardware lÃ¤uft, die Sie kontrollieren.