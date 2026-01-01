Logseq mit 1 Klick bereitstellen.
Eine selbst gehostete, datenschutzorientierte Wissensdatenbank und ein Outliner, die als schnelle statische Web-App fungieren und Notizen in Ihrem vom Browser verwalteten lokalen Ordner speichern.
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Was Sie mit Logseq erstellen können
Logseq ist eine datenschutzorientierte Open-Source-Plattform für Wissensmanagement und Gliederung – blockbasierte Notizen, bidirektionale Links, Tagesjournale, Notizbeziehungen im Graph-Stil und eine abfragbare Wissensdatenbank, alles geschrieben in Markdown- oder Org-mode-Dateien auf der Festplatte.
Die Logseq Web App ist eine statische SPA, die vollständig in Ihrem Browser läuft; diese Vorlage hostet sie selbst, sodass das JavaScript, das Ihre Notizen antreibt, von einer Infrastruktur stammt, die Sie kontrollieren, und nicht von einem Drittanbieter.
Notizen werden lokal in Ihrem Browser über die File System Access API gespeichert, was bedeutet, dass die Daten niemals den Server berühren, der die SPA hostet – perfekt für „Ich vertraue meinem eigenen CDN“-Workflows, bei denen der Benutzer die Logseq-Benutzeroberfläche wünscht, aber nicht von logseq.com oder einem Cloud-Synchronisierungsanbieter abhängig sein möchte. Kombinieren Sie die Bereitstellung mit der Logseq Desktop-App, Git-Synchronisierung oder iCloud-/OneDrive-Ordnersynchronisierung für geräteübergreifenden Zugriff auf dieselben Notizdateien.
Wichtige Funktionen von Logseq
Block-basiertes Gliederungsprogramm
Jede Zeile ist ein verschiebbarer Block mit bidirektionalen Links, Einbettungen und Referenzen – ideal für nicht-lineare Denker und PKM-Workflows.
Markdown und Org-mode
Notizen sind einfache Markdown- oder Org-mode-Dateien, die auf der Festplatte gespeichert sind, sodass sie in jedem Texteditor bearbeitbar bleiben und ein zukünftiges Logseq-Ende überleben.
Tägliches Tagebuch
Tagesnotizseiten erstellen ein Bewusstseinsstrom-Protokoll, das Muster im Laufe der Zeit aufdeckt und mühelos auf thematische Seiten verlinkt.
Graphansicht
Visualisieren Sie die Beziehungen zwischen Notizen als interaktiven Graphen, was es einfacher macht, verborgene Verbindungen in einer wachsenden Wissensdatenbank zu entdecken.
Abfragen und Vorlagen
Führen Sie Datalog-Abfragen für Ihre Wissensdatenbank aus und erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für Besprechungsnotizen, Bücher, Projekte und wiederkehrende Arbeitsabläufe.
Datenschutzorientiert von Grund auf
Die Web-App läuft vollständig clientseitig; Notizen werden in einem vom Browser verwalteten lokalen Ordner gespeichert und verlassen niemals Ihr Gerät, es sei denn, Sie aktivieren die Git-Synchronisierung oder eine andere Synchronisierungsebene.
Warum Sie Logseq auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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