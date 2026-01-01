Logseq ist eine datenschutzorientierte Open-Source-Plattform für Wissensmanagement und Gliederung – blockbasierte Notizen, bidirektionale Links, Tagesjournale, Notizbeziehungen im Graph-Stil und eine abfragbare Wissensdatenbank, alles geschrieben in Markdown- oder Org-mode-Dateien auf der Festplatte.

Die Logseq Web App ist eine statische SPA, die vollständig in Ihrem Browser läuft; diese Vorlage hostet sie selbst, sodass das JavaScript, das Ihre Notizen antreibt, von einer Infrastruktur stammt, die Sie kontrollieren, und nicht von einem Drittanbieter.

Notizen werden lokal in Ihrem Browser über die File System Access API gespeichert, was bedeutet, dass die Daten niemals den Server berühren, der die SPA hostet – perfekt für „Ich vertraue meinem eigenen CDN“-Workflows, bei denen der Benutzer die Logseq-Benutzeroberfläche wünscht, aber nicht von logseq.com oder einem Cloud-Synchronisierungsanbieter abhängig sein möchte. Kombinieren Sie die Bereitstellung mit der Logseq Desktop-App, Git-Synchronisierung oder iCloud-/OneDrive-Ordnersynchronisierung für geräteübergreifenden Zugriff auf dieselben Notizdateien.