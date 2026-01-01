TubeArchivist mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter YouTube-Archivierer, der Ihre Videosammlung von Ihrem eigenen Server herunterlädt, indiziert und streamt.
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Was Sie mit TubeArchivist erstellen können
TubeArchivist ist eine selbst gehostete YouTube-Archivierungsplattform, die Ihre Videosammlung unter Ihre eigene Kontrolle bringt. Sie abonniert Kanäle, lädt Videos automatisch über yt-dlp herunter und indiziert alles mit Elasticsearch, sodass Sie Titel, Beschreibungen, Untertitel und Kommentare durchsuchen können. Videos werden über einen integrierten Web-Player mit Wiedergabeverlauf und Fortschrittsverfolgung bereitgestellt – kein YouTube-Konto oder Internetverbindung nach dem Download erforderlich.
Im Gegensatz zu einmaligen Download-Tools läuft TubeArchivist kontinuierlich im Hintergrund. Es bewahrt Metadaten, Miniaturansichten, Untertitel und Kommentare neben jeder Videodatei auf und integriert sich mit Jellyfin und Plex für Medienserver-Nutzer, die ihr Archiv neben anderen Inhalten haben möchten.
Wichtige Funktionen von TubeArchivist
Kanalabonnements
Abonnieren Sie YouTube-Kanäle und laden Sie neue Uploads planmäßig automatisch herunter, sodass Ihr Archiv ohne manuelles Eingreifen stets aktuell ist.
Volltextsuche
Elasticsearch indiziert Videotitel, Beschreibungen, Untertitel und Kommentare, sodass Sie jedes Video in Ihrer gesamten Bibliothek sofort nach Stichwort finden können.
SponsorBlock-Integration
Überspringt automatisch Sponsorensegmente, Intros, Outros und Füllmaterial während der Wiedergabe, basierend auf von der Community bereitgestellten SponsorBlock-Daten.
Jellyfin- und Plex-Export
Begleit-Plugins für Jellyfin und Plex ermöglichen es Ihnen, Ihre TubeArchivist-Bibliothek direkt in Ihrem bestehenden Medienserver zu durchsuchen.
Untertitelarchivierung
Lädt Untertitel für jedes archivierte Video herunter und indiziert sie, was eine Stichwortsuche innerhalb gesprochener Inhalte in Ihrer gesamten Sammlung ermöglicht.
Kommentararchivierung
Archiviert optional den gesamten Kommentarverlauf für jedes Video neben der Mediendatei, wodurch der Community-Kontext erhalten bleibt, den YouTube möglicherweise entfernen könnte.
Warum Sie TubeArchivist auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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