Dify mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source LLM-Anwendungsplattform zum visuellen Erstellen von KI-Workflows, RAG-Pipelines und Chatbots.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dify erstellen kÃ¶nnen
Dify ist die weltweit beliebteste Open-Source-LLM-Anwendungsentwicklungsplattform, die eine visuelle OberflÃ¤che zum Erstellen von KI-Workflows, RAG-Pipelines, KI-Agenten und Chatbot-Anwendungen bietet. Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 100 LLM-Anbieter, darunter OpenAI, Anthropic, Google Gemini und lokale Modelle Ã¼ber Ollama, ermÃ¶glicht Dify Teams, produktionsreife KI-Anwendungen zu prototypisieren und bereitzustellen, ohne komplexen Orchestrierungscode schreiben zu mÃ¼ssen.
Das Selbst-Hosting von Dify auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass alle Dokumente, Embeddings, Konversationen und API-SchlÃ¼ssel unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben. Diese Bereitstellung umfasst eine integrierte Weaviate-Vektordatenbank fÃ¼r die semantische Suche, sandboxed Code-AusfÃ¼hrung und SSRF-Schutz fÃ¼r die sichere Entwicklung von KI-Anwendungen.
Wichtige Funktionen von Dify
Visueller Workflow-Editor
Erstellen Sie komplexe KI-Pipelines durch Verketten von LLM-Aufrufen, API-Integrationen und bedingter Logik per Drag-and-Drop.
RAG-Pipeline
Dokumente aufnehmen, Embeddings generieren und relevantes Wissen mit integrierter Weaviate Vektordatenbank abrufen.
KI-Agenten-Framework
Autonome Agenten mit Werkzeugaufruffunktionen fÃ¼r Websuche, Code-AusfÃ¼hrung und externe APIs erstellen.
100+ LLM-Anbieter
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Anthropic, Google, Mistral und lokalen Modellen Ã¼ber Ollama mit Modell-Lastverteilung und Fallback-Funktion.
Isolierte Code-AusfÃ¼hrung
FÃ¼hren Sie Python und JavaScript sicher in einer isolierten Umgebung mit integriertem SSRF-Schutz aus.
Prompt-Engineering-Studio
Prompts entwerfen, versionieren und A/B-testen mit einem Observability-Dashboard fÃ¼r Logging und Tracing.
Warum Sie Dify auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.