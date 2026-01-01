Bis zu 69 % Rabatt auf Relaticle

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Open-Source-CRM mit nativer KI-Agenten-UnterstÃ¼tzung, 30 MCP-Tools und REST-API zur Automatisierung von Kunden-Workflows.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Relaticle erstellen kÃ¶nnen

Relaticle ist eine selbst gehostete CRM-Plattform, die von Grund auf mit nativer KI-Agenten-UnterstÃ¼tzung entwickelt wurde. Sie verwaltet Kontakte, Unternehmen und Vertriebspipelines Ã¼ber eine moderne, von Filament betriebene OberflÃ¤che, wÃ¤hrend sie 30 Model Context Protocol Tools bereitstellt, die es KI-Agenten ermÃ¶glichen, CRM-Daten direkt zu lesen und zu schreiben â€“ ohne die BenutzeroberflÃ¤che zu scrapen oder sich auf anfÃ¤llige Integrationen zu verlassen.

Im Gegensatz zu traditionellen CRMs, die KI nachtrÃ¤glich hinzufÃ¼gen, ist Relaticle von Grund auf fÃ¼r den Betrieb durch menschliche und KI-Agenten Ã¼ber dasselbe Datenmodell konzipiert. Eine REST-API bietet vollen programmatischen Zugriff, und ein Laravel Horizon Hintergrund-Worker kÃ¼mmert sich um Importe, Benachrichtigungen und geplante Automatisierung. Alle Daten verbleiben in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Relaticle

Nativer KI-Agenten-Support

30 integrierte Model Context Protocol-Tools ermÃ¶glichen KI-Agenten, Kontakte zu erstellen, Pipelines zu aktualisieren und CRM-Daten direkt ohne benutzerdefinierte Integrationen abzufragen.

Kontakte und Pipelines

Verwalten Sie Kontakte, Unternehmen, Deals und Vertriebspipelines in einem strukturierten CRM, das fÃ¼r Teams entwickelt wurde, die eine zuverlÃ¤ssige Aufzeichnung jeder Kundenbeziehung benÃ¶tigen.

VollstÃ¤ndige REST-API

Eine vollstÃ¤ndige REST-API stellt alle CRM-Objekte fÃ¼r Automatisierungsskripte, Drittanbieter-Integrationen und benutzerdefinierte Berichte bereit, ohne auf die WeboberflÃ¤che zuzugreifen.

Hintergrundauftragsverarbeitung

Laravel Horizon verarbeitet WarteschlangenauftrÃ¤ge fÃ¼r Importe, Benachrichtigungen und geplante Aufgaben, ohne die WeboberflÃ¤che wÃ¤hrend aufwÃ¤ndiger Operationen zu blockieren.

OAuth Social Login

Teammitglieder melden sich mit GitHub- oder Google-Konten an, wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, einen separaten Satz von Anmeldeinformationen fÃ¼r das CRM zu verwalten.

Warum Sie Relaticle auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker mit Fokus auf tÃ¤gliche Check-ins und Erfolgsserien

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