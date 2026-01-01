Relaticle ist eine selbst gehostete CRM-Plattform, die von Grund auf mit nativer KI-Agenten-UnterstÃ¼tzung entwickelt wurde. Sie verwaltet Kontakte, Unternehmen und Vertriebspipelines Ã¼ber eine moderne, von Filament betriebene OberflÃ¤che, wÃ¤hrend sie 30 Model Context Protocol Tools bereitstellt, die es KI-Agenten ermÃ¶glichen, CRM-Daten direkt zu lesen und zu schreiben â€“ ohne die BenutzeroberflÃ¤che zu scrapen oder sich auf anfÃ¤llige Integrationen zu verlassen.

Im Gegensatz zu traditionellen CRMs, die KI nachtrÃ¤glich hinzufÃ¼gen, ist Relaticle von Grund auf fÃ¼r den Betrieb durch menschliche und KI-Agenten Ã¼ber dasselbe Datenmodell konzipiert. Eine REST-API bietet vollen programmatischen Zugriff, und ein Laravel Horizon Hintergrund-Worker kÃ¼mmert sich um Importe, Benachrichtigungen und geplante Automatisierung. Alle Daten verbleiben in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur.