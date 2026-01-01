Relaticle mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-CRM mit nativer KI-Agenten-UnterstÃ¼tzung, 30 MCP-Tools und REST-API zur Automatisierung von Kunden-Workflows.
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Was Sie mit Relaticle erstellen kÃ¶nnen
Relaticle ist eine selbst gehostete CRM-Plattform, die von Grund auf mit nativer KI-Agenten-UnterstÃ¼tzung entwickelt wurde. Sie verwaltet Kontakte, Unternehmen und Vertriebspipelines Ã¼ber eine moderne, von Filament betriebene OberflÃ¤che, wÃ¤hrend sie 30 Model Context Protocol Tools bereitstellt, die es KI-Agenten ermÃ¶glichen, CRM-Daten direkt zu lesen und zu schreiben â€“ ohne die BenutzeroberflÃ¤che zu scrapen oder sich auf anfÃ¤llige Integrationen zu verlassen.
Im Gegensatz zu traditionellen CRMs, die KI nachtrÃ¤glich hinzufÃ¼gen, ist Relaticle von Grund auf fÃ¼r den Betrieb durch menschliche und KI-Agenten Ã¼ber dasselbe Datenmodell konzipiert. Eine REST-API bietet vollen programmatischen Zugriff, und ein Laravel Horizon Hintergrund-Worker kÃ¼mmert sich um Importe, Benachrichtigungen und geplante Automatisierung. Alle Daten verbleiben in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
Wichtige Funktionen von Relaticle
Nativer KI-Agenten-Support
30 integrierte Model Context Protocol-Tools ermÃ¶glichen KI-Agenten, Kontakte zu erstellen, Pipelines zu aktualisieren und CRM-Daten direkt ohne benutzerdefinierte Integrationen abzufragen.
Kontakte und Pipelines
Verwalten Sie Kontakte, Unternehmen, Deals und Vertriebspipelines in einem strukturierten CRM, das fÃ¼r Teams entwickelt wurde, die eine zuverlÃ¤ssige Aufzeichnung jeder Kundenbeziehung benÃ¶tigen.
VollstÃ¤ndige REST-API
Eine vollstÃ¤ndige REST-API stellt alle CRM-Objekte fÃ¼r Automatisierungsskripte, Drittanbieter-Integrationen und benutzerdefinierte Berichte bereit, ohne auf die WeboberflÃ¤che zuzugreifen.
Hintergrundauftragsverarbeitung
Laravel Horizon verarbeitet WarteschlangenauftrÃ¤ge fÃ¼r Importe, Benachrichtigungen und geplante Aufgaben, ohne die WeboberflÃ¤che wÃ¤hrend aufwÃ¤ndiger Operationen zu blockieren.
OAuth Social Login
Teammitglieder melden sich mit GitHub- oder Google-Konten an, wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, einen separaten Satz von Anmeldeinformationen fÃ¼r das CRM zu verwalten.
Warum Sie Relaticle auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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