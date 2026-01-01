WPS Office ist eine umfassende Office-Produktivitätssuite, die Writer, Spreadsheets, Presentation und PDF-Bearbeitungstools umfasst. Sie wird als browserbasierte Desktop-Anwendung über KasmVNC-Streaming bereitgestellt, wodurch Sie eine vollständige Office-Umgebung von jedem Gerät aus erhalten, ohne Software lokal installieren zu müssen.

Das Self-Hosting von WPS Office auf einem VPS bietet einen persistenten Arbeitsbereich, wobei Ihre Dokumente stets über eine sichere URL verfügbar sind. WPS Office weist eine hohe Kompatibilität mit Microsoft Office-Formaten – DOCX, XLSX und PPTX – auf, was es zu einer praktischen Office-Suite für die Arbeit mit Dateien von Kollegen macht, die Microsoft Office verwenden.