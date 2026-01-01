WPS Office mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Voll ausgestattete Office-Suite mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation, die über jeden Browser über Ihren VPS zugänglich ist.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WPS Office erstellen können
WPS Office ist eine umfassende Office-Produktivitätssuite, die Writer, Spreadsheets, Presentation und PDF-Bearbeitungstools umfasst. Sie wird als browserbasierte Desktop-Anwendung über KasmVNC-Streaming bereitgestellt, wodurch Sie eine vollständige Office-Umgebung von jedem Gerät aus erhalten, ohne Software lokal installieren zu müssen.
Das Self-Hosting von WPS Office auf einem VPS bietet einen persistenten Arbeitsbereich, wobei Ihre Dokumente stets über eine sichere URL verfügbar sind. WPS Office weist eine hohe Kompatibilität mit Microsoft Office-Formaten – DOCX, XLSX und PPTX – auf, was es zu einer praktischen Office-Suite für die Arbeit mit Dateien von Kollegen macht, die Microsoft Office verwenden.
Wichtige Funktionen von WPS Office
Vollständiges Büropaket
Enthält Writer (Textverarbeitung), Tabellenkalkulation (Excel-kompatibel), Präsentation (PowerPoint-kompatibel) und PDF-Tools in einem Paket.
Browserbasierter Zugriff
Greifen Sie über KasmVNC von jedem Browser aus auf den vollständigen WPS Office Desktop zu, ohne Software auf Ihrem lokalen Gerät zu installieren.
Microsoft Office-kompatibel
Öffnen, bearbeiten und speichern Sie DOCX-, XLSX- und PPTX-Dateien originalgetreu, um die Kompatibilität mit Microsoft-Office-Nutzern zu gewährleisten.
PDF-Bearbeitung
PDF-Dokumente direkt in WPS Office anzeigen, kommentieren und bearbeiten, ohne vorherige Konvertierung in ein anderes Format.
Persistente Dokumentenspeicherung
Dokumente und Einstellungen bleiben zwischen den Sitzungen auf Ihrem VPS erhalten, sodass Ihr Arbeitsbereich immer genau so ist, wie Sie ihn verlassen haben.
Warum Sie WPS Office auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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