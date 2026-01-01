Karaoke Eternal mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Karaoke-Party-Plattform, auf der Gäste über ihre mobilen Browser mithilfe von QR-Codes Lieder anstellen können.
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Was Sie mit Karaoke Eternal erstellen können
Karaoke Eternal ist eine vollständig selbst gehostete Karaoke-Party-Plattform, die jeden Bildschirm in ein Karaoke-Display verwandelt. Gäste treten einem Raum bei, indem sie einen QR-Code scannen und Songs direkt von ihrem mobilen Browser aus in die Warteschlange stellen – keine App-Installation erforderlich. Der Host steuert die Wiedergabe von jedem Browser aus, während mehrere unabhängige Räume es Ihnen ermöglichen, gleichzeitige Sessions mit separaten Warteschlangen zu betreiben.
Unterstützte Formate umfassen MP3+G-Tracks mit CDG-Texten, gezippte MP3+G, MP4-Karaoke-Videos und WebGL-Visualisierungen für Tracks ohne Texte. Medien und Einstellungen werden in einer eingebetteten SQLite-Datenbank gespeichert, wobei kein externer Datenbankdienst erforderlich ist. Die anfängliche Admin-Einrichtung wird beim ersten Zugriff über die Weboberfläche abgeschlossen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält Ihre Karaoke-Bibliothek privat und immer verfügbar, wann immer eine Party beginnt.
Wichtige Funktionen von Karaoke Eternal
Mobile Song-Warteschlange
Gäste scannen einen QR-Code und reihen Songs direkt über ihren mobilen Browser ein – ohne App-Download oder Kontoerstellung.
Mehrere Partyräume
Veranstalten Sie simultane Karaoke-Sessions in unabhängigen Räumen, jeweils mit eigener Warteschlange und eigenem Player, ideal für große Veranstaltungsorte oder Events.
CDG und Video-Support
Spielen Sie CDG-synchronisierte MP3+G-Tracks, MP4-Karaoke-Videos und WebGL-Visualisierungen für Tracks ohne Liedtext-Einblendungen.
Live-Updates der Warteschlange
Gastgeber und Gäste sehen das Live-Warteschlangen-Update in Echtzeit auf allen Geräten, die mit demselben Raum verbunden sind.
Keine App erforderlich
Das gesamte Karaoke-Erlebnis läuft im Browser — Gäste reihen Songs ein und Hosts steuern die Wiedergabe, ohne dass etwas installiert werden muss.
Warum Sie Karaoke Eternal auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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