tinyMediaManager ist ein selbst gehosteter Medienmanager, der Ihre Film- und TV-Serien-Sammlungen organisiert, indem er umfangreiche Metadaten, Artworks und Bewertungen von TheMovieDB, TheTVDB und Fanart.tv abruft. Er benennt Dateien gemÃ¤ÃŸ konfigurierbaren Vorlagen um, generiert NFO-Dateien, die mit Kodi, Emby, Jellyfin, Plex und MediaPortal kompatibel sind, und handhabt komplexe Multi-Disc- und Multi-Episode-Strukturen automatisch.

Als grafische Desktop-Umgebung, die Ã¼ber noVNC zugÃ¤nglich ist, bereitgestellt, lÃ¤uft es vollstÃ¤ndig in Ihrem Browser auf Port 4000 ohne jegliche Client-Software. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre gesamte Medienbibliothek remote organisiert und gewartet werden kann, wobei alle Metadaten lokal unter Ihrer Kontrolle gespeichert werden.