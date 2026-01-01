tinyMediaManager mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
PlattformÃ¼bergreifender Medienmanager zum Organisieren von Filmen und Fernsehsendungen, zum Abrufen von Metadaten und zum Generieren von NFO-Dateien fÃ¼r Medienzentren.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit tinyMediaManager erstellen kÃ¶nnen
tinyMediaManager ist ein selbst gehosteter Medienmanager, der Ihre Film- und TV-Serien-Sammlungen organisiert, indem er umfangreiche Metadaten, Artworks und Bewertungen von TheMovieDB, TheTVDB und Fanart.tv abruft. Er benennt Dateien gemÃ¤ÃŸ konfigurierbaren Vorlagen um, generiert NFO-Dateien, die mit Kodi, Emby, Jellyfin, Plex und MediaPortal kompatibel sind, und handhabt komplexe Multi-Disc- und Multi-Episode-Strukturen automatisch.
Als grafische Desktop-Umgebung, die Ã¼ber noVNC zugÃ¤nglich ist, bereitgestellt, lÃ¤uft es vollstÃ¤ndig in Ihrem Browser auf Port 4000 ohne jegliche Client-Software. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre gesamte Medienbibliothek remote organisiert und gewartet werden kann, wobei alle Metadaten lokal unter Ihrer Kontrolle gespeichert werden.
Wichtige Funktionen von tinyMediaManager
Metadatenabruf
Ruft umfangreiche Metadaten, Coverbilder, Trailer und Bewertungen von TheMovieDB, TheTVDB und Fanart.tv fÃ¼r Filme und Serien ab.
NFO-Dateigenerierung
Erstellt NFO-Dateien im von Kodi, Emby, Jellyfin, Plex und MediaPortal erwarteten Format, um Ihr Mediacenter stets synchron zu halten.
Automatische Dateiumbenennung
Benennt und reorganisiert Ihre Mediendateien und Ordner gemÃ¤ÃŸ vollstÃ¤ndig konfigurierbaren Vorlagen, die auf abgerufenen Metadaten basieren.
TV-Show-Support
Erkennt und organisiert mehrstaffelige, mehrepisodige Strukturen, einschlieÃŸlich Specials, geteilten Episoden und alternativen Namenskonventionen.
Browserbasierter Desktop
LÃ¤uft als vollstÃ¤ndige Desktop-Umgebung, die Ã¼ber noVNC in jedem Browser zugÃ¤nglich ist â€” kein VNC-Client oder keine lokale Installation erforderlich.
Warum Sie tinyMediaManager auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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