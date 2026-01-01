Wallabag ist eine selbst gehostete Read-it-later-Anwendung, die Webartikel speichert und Werbung, Navigation und Unordnung entfernt, um nur den Text und die Bilder für ein sauberes, konzentriertes Leseerlebnis darzustellen. Sie fungiert als private Alternative zu Pocket und Instapaper mit vollständiger Offline-Unterstützung.

Wallabag auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Leseliste und Ihr Artikelarchiv auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert werden, ohne Drittanbieterzugriff. Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox ermöglichen das Speichern von Artikeln mit einem Klick, während mobile Apps für iOS und Android das Offline-Lesen unterwegs ermöglichen. Der Import von Pocket und Instapaper macht die Migration unkompliziert.