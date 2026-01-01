DbGate ist ein plattformübergreifender Open-Source-Datenbankmanager, der MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra und Amazon Redshift über eine einzige webbasierte Oberfläche unterstützt. Anstatt zwischen anbieterspezifischen Tools zu wechseln, verbinden Sie sich von einem einzigen Arbeitsbereich aus mit jeder Datenbank, führen SQL- oder NoSQL-Abfragen in mehreren Tabs aus, bearbeiten Tabellen direkt und vergleichen Schemas über verschiedene Umgebungen hinweg.

Das Selbsthosten von DbGate auf Ihrem eigenen VPS hält Verbindungszeichenfolgen, gespeicherte Abfragen und exportierte Daten vollständig auf Ihrer Infrastruktur, ohne Cloud-Telemetrie oder Pro-Platz-Lizenzierung. Die Browser-Oberfläche ist von jedem Gerät aus zugänglich, was sie nützlich macht für Ad-hoc-Dateninspektion, tägliche Administration und kollaboratives Debugging, ohne einen Desktop-Client auf jedem Entwicklerrechner installieren zu müssen.