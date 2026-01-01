Yamtrack ist eine selbstgehostete Medien-Tracking-Anwendung, die Ihre Wiedergabe- und Merklisten für Filme, Fernsehsendungen, Animes, Mangas, Spiele, Bücher und Comics in einem Dashboard zusammenführt. Sie ruft Metadaten von TMDB und anderen Quellen ab, um detaillierte Informationen zu jedem getrackten Element mit Fortschrittsverfolgung und Statusverwaltung bereitzustellen.

Das Selbst-Hosten von Yamtrack auf einem VPS hält Ihre gesamte Medienkonsumhistorie privat, ohne Tracking durch Dritte. Die Jellyfin-Integration ermöglicht eine automatische Wiedergabeverfolgung von Ihrem Medienserver, eine Kalenderansicht zeigt geplante Veröffentlichungen, und der Import von Trakt, MAL und AniList vereinfacht die Migration von bestehenden Diensten.