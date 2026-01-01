Yamtrack mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Medien-Tracker für Filme, Fernsehsendungen, Animes, Mangas, Spiele und Bücher mit Jellyfin-Integration.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Yamtrack erstellen können
Yamtrack ist eine selbstgehostete Medien-Tracking-Anwendung, die Ihre Wiedergabe- und Merklisten für Filme, Fernsehsendungen, Animes, Mangas, Spiele, Bücher und Comics in einem Dashboard zusammenführt. Sie ruft Metadaten von TMDB und anderen Quellen ab, um detaillierte Informationen zu jedem getrackten Element mit Fortschrittsverfolgung und Statusverwaltung bereitzustellen.
Das Selbst-Hosten von Yamtrack auf einem VPS hält Ihre gesamte Medienkonsumhistorie privat, ohne Tracking durch Dritte. Die Jellyfin-Integration ermöglicht eine automatische Wiedergabeverfolgung von Ihrem Medienserver, eine Kalenderansicht zeigt geplante Veröffentlichungen, und der Import von Trakt, MAL und AniList vereinfacht die Migration von bestehenden Diensten.
Wichtige Funktionen von Yamtrack
Multimedia-Tracking
Verfolgen Sie Filme, TV-Serien, Anime, Manga, Spiele, Bücher und Comics in einem einheitlichen Dashboard mit Einzelstatus.
Jellyfin-Integration
Filme und Episoden automatisch als angesehen markieren, wenn sie in Jellyfin abgespielt werden, ohne manuelles Markieren.
Importieren von Trakt und MAL
Migrieren Sie Ihren bestehenden Sehverlauf von Trakt, MyAnimeList, AniList und anderen Diensten mit wenigen Klicks zu Yamtrack.
Release-Kalender
Bevorstehende Veröffentlichungstermine für verfolgte Serien, Filme und Spiele in einem Kalender anzeigen, um Ihren Sehplan zu planen.
Veröffentlichungsbenachrichtigungen
Lassen Sie sich über neue Episoden und Veröffentlichungen via Discord, Telegram oder Slack für jeden Eintrag auf Ihrer Merkliste benachrichtigen.
Warum Sie Yamtrack auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.