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Flexibles Open-Source-PHP-CMS, das Entwicklern die volle Kontrolle Ã¼ber den Website-Ausgabecode fÃ¼r einfache Websites und komplexe Portale gleichermaÃŸen bietet.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
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Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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KVM 4
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10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit REDAXO erstellen kÃ¶nnen

REDAXO ist ein Open-Source-PHP-Content-Management-System, das seit 2004 entwickelt wird und Entwicklern die volle Kontrolle Ã¼ber die Website-Ausgabe gibt. Im Gegensatz zu CMS mit festen Vorgaben, die eine feste HTML-Struktur erzwingen, ermÃ¶glicht REDAXO die Erstellung benutzerdefinierter Module, die genau definieren, wie Inhalte eingegeben und gerendert werden â€“ von minimalistischen Landingpages bis hin zu groÃŸen mehrsprachigen Portalen.

Das Self-Hosting von REDAXO auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Sie Ihre Inhalte, Daten und Anpassungen ohne PlattformgebÃ¼hren oder AnbieterbeschrÃ¤nkungen besitzen. Diese Vorlage kombiniert REDAXO mit MariaDB 10.11 und installiert das CMS beim ersten Start automatisch, sodass Sie sich im Admin-Panel anmelden und sofort mit der Erstellung beginnen kÃ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von REDAXO

Benutzerdefinierte Inhaltsmodule

Erstellen Sie wiederverwendbare Inhaltsmodule, die genau steuern, wie Redakteure Daten eingeben und wie diese Daten in HTML gerendert werden â€“ ohne Framework-Bindung.

Volle Ausgabekontrolle

REDAXO erlegt Ihrer Auszeichnung keine strukturellen BeschrÃ¤nkungen auf, wodurch Entwickler sauberes, semantisches HTML erstellen kÃ¶nnen, das auf jedes Projekt zugeschnitten ist.

Mehrsprachige UnterstÃ¼tzung

Verwalten Sie Inhalte in mehreren Sprachen mit integrierter clang-UnterstÃ¼tzung, was REDAXO zu einer natÃ¼rlichen Wahl fÃ¼r internationale und regionale Websites macht.

Addon-Ã–kosystem

Erweitern Sie REDAXO durch ein reichhaltiges Ã–kosystem von Community-Addons, das Medienverwaltung, SEO, Formulare, Authentifizierung und vieles mehr abdeckt.

Flexibles Vorlagensystem

Definieren Sie wiederverwendbare Seitenvorlagen und Layouts in PHP, was Front-End-Entwicklern die Freiheit gibt, Projekte nach Belieben zu strukturieren.

Warum Sie REDAXO auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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