REDAXO ist ein Open-Source-PHP-Content-Management-System, das seit 2004 entwickelt wird und Entwicklern die volle Kontrolle Ã¼ber die Website-Ausgabe gibt. Im Gegensatz zu CMS mit festen Vorgaben, die eine feste HTML-Struktur erzwingen, ermÃ¶glicht REDAXO die Erstellung benutzerdefinierter Module, die genau definieren, wie Inhalte eingegeben und gerendert werden â€“ von minimalistischen Landingpages bis hin zu groÃŸen mehrsprachigen Portalen.

Das Self-Hosting von REDAXO auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Sie Ihre Inhalte, Daten und Anpassungen ohne PlattformgebÃ¼hren oder AnbieterbeschrÃ¤nkungen besitzen. Diese Vorlage kombiniert REDAXO mit MariaDB 10.11 und installiert das CMS beim ersten Start automatisch, sodass Sie sich im Admin-Panel anmelden und sofort mit der Erstellung beginnen kÃ¶nnen.