Livebook mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Interaktive, kollaborative Elixir-Notebooks fÃ¼r Datenwissenschaft, Automatisierung und Live-Code-Erkundung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Livebook
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Livebook erstellen kÃ¶nnen
Livebook ist eine Open-Source-Webanwendung zum Schreiben kollaborativer, reproduzierbarer Elixir-Notebooks. Speziell fÃ¼r das BEAM-Ã–kosystem entwickelt, kombiniert es Live-Code-AusfÃ¼hrung, umfangreiche Datenvisualisierungen und Echtzeit-Multiplayer-Bearbeitung in einer einzigen browserbasierten OberflÃ¤che. Im Gegensatz zu allgemeinen Notebook-Umgebungen ist Livebook tief in das ParallelitÃ¤tsmodell von Elixir integriert und erstellt Notebooks, die so konzipiert sind, dass sie Ã¼ber Sitzungen und Maschinen hinweg identisch ausgefÃ¼hrt werden.
Das Selbst-Hosting von Livebook auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Notebooks, Datenpipelines und Machine-Learning-Experimente auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren â€“ ohne Notebook-GrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen, ohne NutzungsgebÃ¼hren und ohne dass ein Drittanbieter-Cloud-Dienst Ihren Code oder Ihre Daten verarbeitet.
Wichtige Funktionen von Livebook
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Benutzer kÃ¶nnen dasselbe Notizbuch gleichzeitig mit Live-Cursor-Verfolgung und konfliktfreier kollaborativer Bearbeitung bearbeiten.
Smart-Zellen
Vorgefertigte Zelltypen automatisieren SQL-Abfragen, HTTP-Anfragen, das Dateilesen und die Diagrammerstellung, ohne sich wiederholenden Boilerplate-Code schreiben zu mÃ¼ssen.
ML- und Daten-Workflows
Die native Integration mit Nx, Explorer und Kino ermÃ¶glicht numerische Berechnungen, Dataframes und umfangreiche Visualisierungen direkt in Notebooks.
Notebook-App-Bereitstellung
VerÃ¶ffentlichen Sie jedes Notebook als eigenstÃ¤ndige interaktive Webanwendung, die Endnutzer ohne direkten Zugriff auf die Livebook-OberflÃ¤che ausfÃ¼hren kÃ¶nnen.
StandardmÃ¤ÃŸig reproduzierbar
Notebooks protokollieren alle AbhÃ¤ngigkeiten und Laufzeitwerte direkt in der Datei, wodurch konsistente Ergebnisse auf verschiedenen Maschinen und bei Bereitstellungen gewÃ¤hrleistet werden.
Warum Sie Livebook auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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