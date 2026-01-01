Livebook ist eine Open-Source-Webanwendung zum Schreiben kollaborativer, reproduzierbarer Elixir-Notebooks. Speziell fÃ¼r das BEAM-Ã–kosystem entwickelt, kombiniert es Live-Code-AusfÃ¼hrung, umfangreiche Datenvisualisierungen und Echtzeit-Multiplayer-Bearbeitung in einer einzigen browserbasierten OberflÃ¤che. Im Gegensatz zu allgemeinen Notebook-Umgebungen ist Livebook tief in das ParallelitÃ¤tsmodell von Elixir integriert und erstellt Notebooks, die so konzipiert sind, dass sie Ã¼ber Sitzungen und Maschinen hinweg identisch ausgefÃ¼hrt werden.

Das Selbst-Hosting von Livebook auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Notebooks, Datenpipelines und Machine-Learning-Experimente auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren â€“ ohne Notebook-GrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen, ohne NutzungsgebÃ¼hren und ohne dass ein Drittanbieter-Cloud-Dienst Ihren Code oder Ihre Daten verarbeitet.