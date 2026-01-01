OpenBao ist ein von der Community vorangetriebener Open-Source-Fork von HashiCorp Vault, entwickelt, um ein sicheres, zentralisiertes Secrets-Management für Teams und Anwendungen bereitzustellen. Es ermöglicht Ihnen, dynamische Secrets, Verschlüsselungsschlüssel und Zugangsdaten über eine einheitliche API zu speichern, darauf zuzugreifen und sie zu rotieren, ohne sensible Daten über Konfigurationsdateien oder Umgebungsvariablen zu verteilen.

OpenBao auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Secrets Ihre Infrastruktur niemals verlassen – es gibt keine Nutzungsbeschränkungen, kein Vendor Lock-in und kein Risiko, dass ein SaaS-Anbieter auf Ihre Zugangsdaten zugreift. Sie erhalten den vollen Vault-kompatiblen Funktionsumfang unter Ihrer Kontrolle.