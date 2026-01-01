OpenBao mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Geheimnisverwaltungsplattform zum sicheren Speichern von API-Schlüsseln, Passwörtern, Zertifikaten und anderen sensiblen Daten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenBao erstellen können
OpenBao ist ein von der Community vorangetriebener Open-Source-Fork von HashiCorp Vault, entwickelt, um ein sicheres, zentralisiertes Secrets-Management für Teams und Anwendungen bereitzustellen. Es ermöglicht Ihnen, dynamische Secrets, Verschlüsselungsschlüssel und Zugangsdaten über eine einheitliche API zu speichern, darauf zuzugreifen und sie zu rotieren, ohne sensible Daten über Konfigurationsdateien oder Umgebungsvariablen zu verteilen.
OpenBao auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Secrets Ihre Infrastruktur niemals verlassen – es gibt keine Nutzungsbeschränkungen, kein Vendor Lock-in und kein Risiko, dass ein SaaS-Anbieter auf Ihre Zugangsdaten zugreift. Sie erhalten den vollen Vault-kompatiblen Funktionsumfang unter Ihrer Kontrolle.
Wichtige Funktionen von OpenBao
Dynamische Geheimnisse
Generieren Sie bei Bedarf kurzlebige Zugangsdaten für Datenbanken und Cloud-Anbieter, die automatisch widerrufen werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Verschlüsselter Key-Value-Speicher
Speichern Sie beliebige Geheimnisse im Ruhezustand mit AES-256-GCM-Verschlüsselung, sodass sensible Werte niemals auf der Festplatte offengelegt werden.
Feingranulare Zugriffssteuerung
Definieren Sie richtlinienbasierte Zugriffsregeln, die einschränken, welche Dienste und Benutzer spezifische geheime Pfade lesen, schreiben oder auflisten können.
Mehrere Authentifizierungsmethoden
Authentifizieren Sie Anwendungen und Benutzer über Tokens, Userpass, AppRole, LDAP, JWT und andere Methoden, ohne Ihren Workflow zu ändern.
Vollständige Audit-Protokollierung
Jede Anfrage und Antwort wird in manipulationssicheren Audit-Protokollen erfasst, was Ihnen eine lückenlose Nachvollziehbarkeit für Compliance und Vorfallsreaktion bietet.
HTTP-API und CLI
Integrieren Sie die Geheimnisabfrage in jede Sprache oder Pipeline mithilfe der REST API oder der plattformübergreifenden bao CLI.
Warum Sie OpenBao auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.