Ryot (Roll Your Own Tracker) ist eine Open-Source-, selbst gehostete Plattform zum Erfassen der Medien, die Sie konsumieren, der Trainingseinheiten, die Sie absolvieren, der Bücher, die Sie lesen, und der Gewohnheiten, die Sie sich aneignen. Es ruft Metadaten von Quellen wie TMDB, Audible und OpenLibrary ab, damit Sie Zeit mit dem Erfassen verbringen und nicht mit dem Tippen.

Das Hosten von Ryot auf Ihrem eigenen VPS hält alle Ihre persönlichen Daten privat — keine Analysen von Drittanbietern, keine Werbung und kein Risiko, dass ein Dienst eingestellt wird. Sie besitzen jeden Datensatz vom ersten Tag an.