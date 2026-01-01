Ryot mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Tracker für Medienkonsum, Fitnessaktivitäten, Bücher und tägliche Gewohnheiten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ryot erstellen können
Ryot (Roll Your Own Tracker) ist eine Open-Source-, selbst gehostete Plattform zum Erfassen der Medien, die Sie konsumieren, der Trainingseinheiten, die Sie absolvieren, der Bücher, die Sie lesen, und der Gewohnheiten, die Sie sich aneignen. Es ruft Metadaten von Quellen wie TMDB, Audible und OpenLibrary ab, damit Sie Zeit mit dem Erfassen verbringen und nicht mit dem Tippen.
Das Hosten von Ryot auf Ihrem eigenen VPS hält alle Ihre persönlichen Daten privat — keine Analysen von Drittanbietern, keine Werbung und kein Risiko, dass ein Dienst eingestellt wird. Sie besitzen jeden Datensatz vom ersten Tag an.
Wichtige Funktionen von Ryot
Medien-Tracking
Filme, Fernsehsendungen, Animes, Mangas, Podcasts und Videospiele mit automatischen Metadaten von TMDB, IGDB und weiteren erfassen.
Fitness-Protokollierung
Zeichnen Sie Trainingseinheiten und Übungen mit Sätzen, Wiederholungen und Gewichten auf, um Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Buch- und Hörbuch-Tracking
Lese- und Hörfortschritt mit Metadaten verfolgen, die von OpenLibrary und Audible abgerufen werden.
Import und Export
Migrieren Sie Daten von Goodreads, Trakt, MyAnimeList und anderen beliebten Trackern mit integrierten Importfunktionen.
API-Zugriff
Vollständige GraphQL-API mit Admin-Zugriffstoken zum Erstellen benutzerdefinierter Integrationen und Automatisierungen.
Warum Sie Ryot auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.