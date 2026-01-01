Ente ist ein vollständig Open-Source, Ende-zu-Ende-verschlüsselter Foto- und Videodienst, der den Datenschutz an erste Stelle setzt. Jede Datei wird auf Ihrem Gerät verschlüsselt, bevor sie den Server erreicht, sodass nur Sie und die Personen, die Sie explizit einladen, Ihre Erinnerungen sehen können.

Das Selbsthosten von Ente auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über die zugrunde liegende Datenbank und den S3-kompatiblen Objektspeicher, während Sie dieselben ausgefeilten Web-, Mobil- und Desktop-Clients verwenden, die auch vom öffentlichen Dienst genutzt werden. Familienalben, öffentliche Links, geräteinterne Gesichtserkennung und unbegrenzter Speicherplatz bleiben alle unter Ihrer Kontrolle, anstatt der eines Drittanbieters.