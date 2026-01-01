Reitti ist eine selbstgehostete Standortverfolgungs- und Timeline-Anwendung, die Ihnen eine private Alternative zu Google Timeline bietet. Importieren Sie Ihre bestehende Historie aus Google Maps Timeline-Exporten, GPX-Dateien und GeoJSON, oder speisen Sie Live-Positionen von Telefon-Apps wie OwnTracks und GPSLogger ein, um eine kontinuierliche Aufzeichnung Ihrer Bewegungen zu erstellen.

Reitti erkennt automatisch wichtige Orte und Reisen und visualisiert diese dann auf einer interaktiven Karte mit täglichen Timelines und Bewegungsstatistiken. Da alles auf Ihrem eigenen Server läuft, verlässt Ihr detaillierter Standortverlauf niemals Ihre Infrastruktur und wird niemals für Werbezwecke ausgewertet. Diese Vorlage bündelt eine PostGIS-Datenbank für Geodatenabfragen, einen Redis-Cache und einen gebündelten Kartenkachel-Cache, sodass der gesamte Stack sofort einsatzbereit zusammenarbeitet.