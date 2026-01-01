Flarum mit 1 Klick bereitstellen.
Moderne, elegante Open-Source-Forumsoftware zum Aufbau engagierter und florierender Online-Communitys.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Flarum erstellen kÃ¶nnen
Flarum ist eine Forenplattform der nÃ¤chsten Generation, die Online-Diskussionen fÃ¼r das moderne Web neu definiert. Mit einem Mobile-First-Ansatz entwickelt, bietet es ein elegantes, schnelles und intuitives Erlebnis, das zu sinnvollen GesprÃ¤chen anregt. Im Gegensatz zu traditioneller Forensoftware, die veraltet und umstÃ¤ndlich wirkt, kombiniert Flarum Echtzeit-Updates, unendliches Scrollen und ein leistungsstarkes Erweiterungssystem in einer sauberen, ablenkungsfreien OberflÃ¤che.
Das Selbst-Hosting von Flarum auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Community-Daten, keine nutzerbasierten GebÃ¼hren und die Freiheit, jede der Ã¼ber 200 Community-Erweiterungen zu installieren. Da MySQL die Datenspeicherung Ã¼bernimmt und Ã¼ber 41 Ãœbersetzungspakete verfÃ¼gbar sind, skaliert Flarum von Nischen-Hobbygruppen bis hin zu groÃŸen professionellen Communities.
Wichtige Funktionen von Flarum
Mobil-First-Design
Responsives Interface, von Grund auf fÃ¼r mobile GerÃ¤te entwickelt, das ein reibungsloses Erlebnis auf jeder BildschirmgrÃ¶ÃŸe bietet.
Reichhaltiges ErweiterungsÃ¶kosystem
Ãœber 200 Community-Erweiterungen ermÃ¶glichen es Ihnen, Social Login, Abonnements, Umfragen und vieles mehr hinzuzufÃ¼gen, ohne den Kerncode Ã¤ndern zu mÃ¼ssen.
Echtzeit-Updates
Diskussionen werden live aktualisiert, ohne die Seite neu laden zu mÃ¼ssen, wodurch Unterhaltungen schnell und ansprechend fÃ¼r lebhafte Communities bleiben.
Tag-basierte Organisation
Das flexible Tag-System ermÃ¶glicht es Ihnen, Diskussionen zu kategorisieren und Benutzern zu erlauben, nur den Themen zu folgen, die sie interessieren.
Leistungsstarke Moderation
Integrierte Tools zur Markierung, Sperrung und Nutzerverwaltung geben Moderatoren eine detaillierte Kontrolle Ã¼ber die Community-Gesundheit.
Warum Sie Flarum auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.