Flarum ist eine Forenplattform der nÃ¤chsten Generation, die Online-Diskussionen fÃ¼r das moderne Web neu definiert. Mit einem Mobile-First-Ansatz entwickelt, bietet es ein elegantes, schnelles und intuitives Erlebnis, das zu sinnvollen GesprÃ¤chen anregt. Im Gegensatz zu traditioneller Forensoftware, die veraltet und umstÃ¤ndlich wirkt, kombiniert Flarum Echtzeit-Updates, unendliches Scrollen und ein leistungsstarkes Erweiterungssystem in einer sauberen, ablenkungsfreien OberflÃ¤che.

Das Selbst-Hosting von Flarum auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Community-Daten, keine nutzerbasierten GebÃ¼hren und die Freiheit, jede der Ã¼ber 200 Community-Erweiterungen zu installieren. Da MySQL die Datenspeicherung Ã¼bernimmt und Ã¼ber 41 Ãœbersetzungspakete verfÃ¼gbar sind, skaliert Flarum von Nischen-Hobbygruppen bis hin zu groÃŸen professionellen Communities.