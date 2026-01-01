Baikal ist ein leichter, selbstgehosteter CalDAV- und CardDAV-Server, der auf der bekannten sabre/dav PHP-Bibliothek basiert. Er bietet eine private Umgebung für Kalender, Termine, Aufgaben und Kontakte, die mit iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook und jedem anderen Client synchronisiert werden, der die Standard-CalDAV- und CardDAV-Protokolle unterstützt.

Das Selbst-Hosting von Baikal auf Ihrem eigenen VPS hält persönliche und Team-Planungsdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sie bei einem Kalenderdienst eines Drittanbieters zu speichern. Der Platzbedarf ist bewusst gering – ein einzelner PHP-Container, der von SQLite oder MySQL unterstützt wird –, sodass er bequem auf einem kleinen VPS Platz findet und dabei weiterhin mehrere Benutzer, gemeinsame Adressbücher und eine granulare Zugriffskontrolle über die integrierte Admin-UI unterstützt.