Bichon mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Rust-E-Mail-Archivierer mit IMAP, OAuth2 und Volltextsuche zur langfristigen Postfacharchivierung.
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Was Sie mit Bichon erstellen können
Bichon ist ein Open-Source-E-Mail-Archivierungsserver, der in Rust geschrieben ist. Er verbindet sich mit IMAP-Konten, lädt Nachrichten inkrementell mittels UID-basierter Synchronisierung herunter, erstellt einen Tantivy-Volltextsuchindex und stellt eine saubere REST-API mit einer eingebetteten Web-Benutzeroberfläche zum Suchen, Durchsuchen und Exportieren archivierter E-Mails bereit.
Das Selbst-Hosten von Bichon auf Ihrem eigenen VPS bewahrt jede archivierte Nachricht, jeden Anhang und jede Zugangsdaten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf. Kontozugangsdaten werden im Ruhezustand mit AES-256-GCM verschlüsselt, OAuth 2.0-Token werden automatisch aktualisiert und mehrere Postfächer werden gleichzeitig heruntergeladen – was Bichon zu einer schnellen, privaten Alternative zu kommerziellen E-Mail-Archivierungsdiensten ohne Gebühren pro Postfach macht.
Wichtige Funktionen von Bichon
Volltextsuche
Die Tantivy-gestützte Indizierung von Nachrichtentexten, Headern und Anhängen liefert Ergebnisse in Millisekunden mit Facettenfiltern und Thread-Gruppierung.
IMAP- und OAuth2-Synchronisierung
Verbindet sich mit jedem IMAP-Server unter Verwendung der Passwort- (PLAIN/LOGIN) oder OAuth 2.0 (XOAUTH2)-Authentifizierung, mit automatischer Token-Aktualisierung für Gmail- und Microsoft-Konten.
Inkrementelle Archivierung
Die UID-basierte inkrementelle Synchronisierung lädt bei jedem Durchlauf nur neue Nachrichten herunter und hält so die Bandbreiten- und Speichernutzung über mehrere gleichzeitige Postfächer hinweg gering.
Verschlüsselte Zugangsdaten
Alle IMAP- und OAuth-Anmeldeinformationen werden im Ruhezustand mit AES-256-GCM verschlüsselt, unter Verwendung eines Schlüssels, der von dem bei der Bereitstellung festgelegten Verschlüsselungspasswort abgeleitet wird.
Mehrbenutzer-RBAC
Die rollenbasierte Zugriffssteuerung ermöglicht es Ihnen, zusätzlichen Benutzern kontobasierte Berechtigungen für gemeinsame Archive zu erteilen, zusammen mit einem vollständigen Audit-Protokoll der Zugriffsereignisse.
Warum Sie Bichon auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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