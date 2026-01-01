Bis zu 69 % Rabatt auf Apache Answer

Apache Answer mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source Frage-Antwort-Plattform für den Aufbau von Team-Wissensdatenbanken, Hilfezentren und Community-Foren.

Ihre Anwendung sofort veröffentlichen
Kostenlose automatische wöchentliche Backups
KI-verwalteter VPS
5,49  € /Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Apache Answer mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Apache Answer

69 % Rabatt
KVM 1
17,99  €
5,49  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 131,76 € (regulärer Preis 431,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99  €
7,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 191,76 € (regulärer Preis 527,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99  €
10,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 263,76 € (regulärer Preis 863,76 €). Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99  €
21,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99  €
5,49  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 131,76 € (regulärer Preis 431,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99  €
7,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 191,76 € (regulärer Preis 527,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99  €
10,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 263,76 € (regulärer Preis 863,76 €). Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99  €
21,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Apache Answer erstellen können

Apache Answer ist eine Open-Source-Frage-Antwort-Plattform, die mit Go und React entwickelt wurde, um Teams und Communities dabei zu helfen, Wissen über eine durchsuchbare, organisierte Frage-Antwort-Oberfläche auszutauschen. Im Gegensatz zu generischen Foren ist jedes Element – Tagging, Reputation, Moderationstools und das Plugin-System – speziell für die strukturierte Wissenserfassung und -abfrage konzipiert.

Das Selbst-Hosting von Apache Answer hält das interne Wissen Ihrer Organisation auf Ihrer eigenen Infrastruktur, frei von nutzerbasierten Lizenzkosten und dem Zugriff Dritter auf Daten. Wenn Ihre Community wächst, kontrollieren Sie die Konfiguration, Integrationen und Skalierung, ohne durch die Feature-Roadmap oder Preisstufen eines SaaS-Anbieters eingeschränkt zu sein.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Apache Answer

Strukturierte Q&A-Schnittstelle

Ein speziell entwickeltes Frage-Antwort-Layout mit Rich-Text-Bearbeitung und Markdown-Unterstützung erleichtert das Schreiben klarer Fragen und detaillierter Antworten als allgemeine Forensoftware.

Tagging und Suche

Organisieren Sie Inhalte mit einem umfassenden Tagging-System und einer erweiterten Suchfilterung, damit Teammitglieder relevante Antworten finden können, ohne durch irrelevante Diskussionen scrollen zu müssen.

Ansehen und Gamifizierung

Reputationspunkte, Abzeichen und Benutzer-Rankings fördern die aktive Teilnahme und heben die zuverlässigsten Mitwirkenden hervor, wodurch die allgemeine Wissensqualität im Laufe der Zeit verbessert wird.

Plugin-System

Erweitern Sie die Funktionalität und integrieren Sie externe Tools durch eine integrierte Plugin-Architektur, um die Plattform ohne kundenspezifische Entwicklung an die bestehenden Arbeitsabläufe Ihres Teams anzupassen.

Unterstützung für mehrere Sprachen

Unterstützen Sie internationale Teams und Gemeinschaften mit integrierten mehrsprachigen Funktionen, um Sprachbarrieren beim kollaborativen Wissensaustausch zu beseitigen.

Warum Sie Apache Answer auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Artalk

Artalk

Schlankes selbstgehostetes Kommentarsystem mit Go-Backend und einbettbarem JS-Widget

Auswählen
Baikal

Baikal

Selbstgehosteter CalDAV- und CardDAV-Server für Kalender und Kontakte

Auswählen
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Auswählen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.