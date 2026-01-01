Verdaccio ist eine leichtgewichtige, quelloffene private npm-Registry, die es Teams ermöglicht, interne Pakete zu veröffentlichen und als Proxy für die öffentliche npm-Registry zu fungieren. Im Gegensatz zu gehosteten Registries, die pro Benutzer abrechnen oder Ratenbegrenzungen auferlegen, läuft Verdaccio vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur – und bietet Ihnen einen schnellen, lokalen Cache für npm-Pakete sowie einen sicheren Speicher für Ihre privaten JavaScript-Module.

Das Selbst-Hosting mit Verdaccio beseitigt die Abhängigkeit Ihrer Build-Pipelines von externer npm-Verfügbarkeit, beschleunigt Installationen durch lokales Caching und hält proprietären Code von öffentlichen Registries fern. Es ist vollständig kompatibel mit npm, Yarn und pnpm, ohne dass clientseitige Konfigurationsänderungen erforderlich sind, außer der Angabe Ihrer Registry-URL.