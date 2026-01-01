ShipShipShip mit 1 Klick bereitstellen.
Leichte selbstgehostete Changelog- und Roadmap-Plattform mit Community-Abstimmung, Emoji-Reaktionen und Newsletter-Automatisierung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r ShipShipShip
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ShipShipShip erstellen kÃ¶nnen
ShipShipShip ist eine Open-Source-Changelog- und Roadmap-Anwendung, die Produktteams dabei hilft, Updates zu teilen und Community-Feedback an einem Ort zu sammeln. Entwickelt mit SvelteKit und Go, kombiniert es ein ausgefeiltes Ã¶ffentliches Changelog mit einem Kanban-Admin-Board, auf dem jede VerÃ¶ffentlichung, jeder Fix und jede kommende Idee neben den erhaltenen Stimmen und Reaktionen angezeigt wird.
Das Selbst-Hosting von ShipShipShip auf Ihrem VPS hÃ¤lt Abonnentenlisten, SMTP-Zugangsdaten und Feedback-Daten unter Ihrer eigenen Kontrolle, macht die Pro-Sitz-Preise von gehosteten Alternativen Ã¼berflÃ¼ssig und ermÃ¶glicht es Ihnen, die Ã¶ffentliche Seite durch installierbare Themes, die zu Ihrem Produkt passen, zu branden.
Wichtige Funktionen von ShipShipShip
Community-Abstimmung
Besucher stimmen Ã¼ber vorgeschlagene Funktionen ab, damit das Team die Roadmap nach tatsÃ¤chlicher Nachfrage anstatt interner Vermutungen priorisieren kann.
Emoji-Reaktionen
Acht Reaktionstypen ermÃ¶glichen es Lesern, auf jeden Eintrag zu reagieren und so niederschwelliges Feedback zu geben, ohne sie durch einen Registrierungsablauf zu zwingen.
Kanban-Roadmap
Ein Drag-and-Drop-Board mit anpassbaren Statusmeldungen hÃ¤lt jedes vorgeschlagene, laufende und ausgelieferte Element fÃ¼r das gesamte Team sichtbar.
Newsletter-Automatisierung
SMTP-gestÃ¼tzte Newsletter werden automatisch versendet, wenn ein Eintrag den Status Ã¤ndert, sodass Abonnenten ohne manuelle Versendungen von VerÃ¶ffentlichungen erfahren.
Installierbare Themes
Manifest-gesteuertes Themensystem trennt das Admin-Panel vom Ã¶ffentlichen Changelog, sodass Sie Ihr Produkt-Branding genau anpassen kÃ¶nnen.
RESTful API
Eine vollstÃ¤ndige REST API fÃ¼r Ereignisse, Reaktionen, Abstimmungen und Newsletter-Abonnenten ermÃ¶glicht eine einfache Integration mit CI/CD- oder Marketing-Tools.
Warum Sie ShipShipShip auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.