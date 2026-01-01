ShipShipShip ist eine Open-Source-Changelog- und Roadmap-Anwendung, die Produktteams dabei hilft, Updates zu teilen und Community-Feedback an einem Ort zu sammeln. Entwickelt mit SvelteKit und Go, kombiniert es ein ausgefeiltes Ã¶ffentliches Changelog mit einem Kanban-Admin-Board, auf dem jede VerÃ¶ffentlichung, jeder Fix und jede kommende Idee neben den erhaltenen Stimmen und Reaktionen angezeigt wird.

Das Selbst-Hosting von ShipShipShip auf Ihrem VPS hÃ¤lt Abonnentenlisten, SMTP-Zugangsdaten und Feedback-Daten unter Ihrer eigenen Kontrolle, macht die Pro-Sitz-Preise von gehosteten Alternativen Ã¼berflÃ¼ssig und ermÃ¶glicht es Ihnen, die Ã¶ffentliche Seite durch installierbare Themes, die zu Ihrem Produkt passen, zu branden.