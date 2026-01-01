Mixpost ist eine selbst gehostete Social Media-Planungs- und Verwaltungsplattform, die als kostenlose Alternative zu Buffer, Hootsuite und anderen kommerziellen Social Media-Planungstools entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Agenturen, Marketern und einzelnen Kreativen, Inhalte über mehrere soziale Netzwerke hinweg von einem einzigen Kalender aus zu planen, zu terminieren und zu veröffentlichen, ohne pro-Konto-Gebühren, Beitragsbeschränkungen oder Analyse-Kontingente. Die übersichtliche Web-Benutzeroberfläche bietet visuelle Inhaltsplanung, eine Medienbibliothek, Beitrags-Vorlagen und plattformspezifisches Vorschau-Rendering.

Das Selbst-Hosting von Mixpost auf Ihrem VPS hält jeden Beitrag, jede geplante Warteschlange, jedes Analyseereignis und jedes verbundene soziale Konto innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt über einen Drittanbieter-SaaS zu laufen, der Preise ändern oder API-Ratenbegrenzungen auferlegen könnte.