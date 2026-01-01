Mixpost in 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Social-Media-Planungs- und Verwaltungsplattform, die als Alternative zu Buffer, Hootsuite und anderen kommerziellen Planungs-Tools entwickelt wurde.
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Was Sie mit Mixpost erstellen können
Mixpost ist eine selbst gehostete Social Media-Planungs- und Verwaltungsplattform, die als kostenlose Alternative zu Buffer, Hootsuite und anderen kommerziellen Social Media-Planungstools entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Agenturen, Marketern und einzelnen Kreativen, Inhalte über mehrere soziale Netzwerke hinweg von einem einzigen Kalender aus zu planen, zu terminieren und zu veröffentlichen, ohne pro-Konto-Gebühren, Beitragsbeschränkungen oder Analyse-Kontingente. Die übersichtliche Web-Benutzeroberfläche bietet visuelle Inhaltsplanung, eine Medienbibliothek, Beitrags-Vorlagen und plattformspezifisches Vorschau-Rendering.
Das Selbst-Hosting von Mixpost auf Ihrem VPS hält jeden Beitrag, jede geplante Warteschlange, jedes Analyseereignis und jedes verbundene soziale Konto innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt über einen Drittanbieter-SaaS zu laufen, der Preise ändern oder API-Ratenbegrenzungen auferlegen könnte.
Wichtige Funktionen von Mixpost
Multiplattform-Planung
Planen Sie Beiträge für Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon und weitere Plattformen über einen einheitlichen Kalender mit plattformspezifischer Vorschau und Anpassung.
Drag-and-Drop-Kalender
Visueller Inhaltskalender mit Drag-and-Drop-Neuplanung, farbcodierten Kategorien und Massenoperationen zur Organisation von Kampagnen über mehrere Wochen.
Medien-Bibliothek
Integrierte Medienbibliothek mit Bild- und Video-Upload, automatischer Formaterkennung und wiederverwendbaren Assets für Beiträge und Vorlagen.
Mehrere Arbeitsbereiche
Organisieren Sie Konten und Kampagnen in separate Arbeitsbereiche mit Benutzerberechtigungen pro Arbeitsbereich — perfekt für Agenturen, die viele Kunden verwalten.
Genehmigungsworkflows
Optionale Freigabewarteschlangen ermöglichen es Teammitgliedern, Beiträge zur Überprüfung zu entwerfen, bevor diese geplant oder veröffentlicht werden, und unterstützen so die Arbeitsabläufe von Agenturkunden.
REST API
Die vollständige REST-API ermöglicht Integrationen mit externen Tools — Inhaltsgeneratoren, Analyse-Dashboards oder benutzerdefinierten Anmeldeformularen, die in Warteschlangen eingespeist werden.
Warum Sie Mixpost auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.