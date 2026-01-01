OpenBudgeteer mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-App zur Budgetierung nach dem Bucket-Prinzip, um Ihre persÃ¶nlichen Finanzen mit einem strukturierten, kategoriebasierten Ansatz in den Griff zu bekommen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenBudgeteer erstellen kÃ¶nnen
OpenBudgeteer ist eine selbstgehostete persÃ¶nliche Finanzanwendung, die auf dem Eimer-Budgetierungsprinzip basiert â€“ inspiriert von Tools wie YNAB und Buckets. Sie weisen jeden Dollar des Einkommens bestimmten Ausgabenkategorien zu, bevor der Monat beginnt, was Ihnen einen klaren, zielgerichteten Plan fÃ¼r Ihr Geld gibt, anstatt auf Ausgaben zu reagieren, sobald sie anfallen.
Entwickelt mit .NET und Blazor Server, lÃ¤uft OpenBudgeteer vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, sodass Ihre Finanzdaten niemals eine Drittanbieter-Cloud berÃ¼hren. Es verbindet sich mit einer PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r dauerhafte Speicherung und unterstÃ¼tzt eine optionale Authentifizierung fÃ¼r sicheren Zugriff. AufgefÃ¼hrt in der Awesome Self-Hosted Liste, ist es eine vertrauenswÃ¼rdige Wahl fÃ¼r datenschutzbewusste Nutzer, die eine leistungsfÃ¤hige, kostenlose Alternative zu kommerzieller Budgetierungssoftware suchen.
Wichtige Funktionen von OpenBudgeteer
Topf-Budgetierung
Weisen Sie zu Beginn jedes Monats jeden Dollar des Einkommens vordefinierten Ausgabenkategorien zu, um Ihre Finanzen organisiert und auf Kurs zu halten.
VollstÃ¤ndige Datenkontrolle
Ihre Finanzdaten werden ausschlieÃŸlich auf Ihrem eigenen VPS gespeichert â€“ keine Drittanbieter-Cloud, keine AbonnementgebÃ¼hren und keine Herstellerbindung.
Optionale Authentifizierung
SchÃ¼tzen Sie Ihr Budget mit integrierter Benutzername-Passwort-Authentifizierung, sodass sensible Finanzinformationen nur fÃ¼r Sie zugÃ¤nglich bleiben.
PostgreSQL-Persistenz
Speichert alle Transaktionen und Budgetdaten in einer dedizierten PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssige, absturzsichere Persistenz und einfache Sicherung.
Blazor Server UI
Ein modernes, responsives Web-Interface, angetrieben von Blazor Server, bietet ein schnelles, interaktives Budgetierungs-Erlebnis direkt im Browser.
Warum Sie OpenBudgeteer auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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