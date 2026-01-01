Bis zu 69 % Rabatt auf OpenBudgeteer

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Open-Source-App zur Budgetierung nach dem Bucket-Prinzip, um Ihre persÃ¶nlichen Finanzen mit einem strukturierten, kategoriebasierten Ansatz in den Griff zu bekommen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenBudgeteer erstellen kÃ¶nnen

OpenBudgeteer ist eine selbstgehostete persÃ¶nliche Finanzanwendung, die auf dem Eimer-Budgetierungsprinzip basiert â€“ inspiriert von Tools wie YNAB und Buckets. Sie weisen jeden Dollar des Einkommens bestimmten Ausgabenkategorien zu, bevor der Monat beginnt, was Ihnen einen klaren, zielgerichteten Plan fÃ¼r Ihr Geld gibt, anstatt auf Ausgaben zu reagieren, sobald sie anfallen.

Entwickelt mit .NET und Blazor Server, lÃ¤uft OpenBudgeteer vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, sodass Ihre Finanzdaten niemals eine Drittanbieter-Cloud berÃ¼hren. Es verbindet sich mit einer PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r dauerhafte Speicherung und unterstÃ¼tzt eine optionale Authentifizierung fÃ¼r sicheren Zugriff. AufgefÃ¼hrt in der Awesome Self-Hosted Liste, ist es eine vertrauenswÃ¼rdige Wahl fÃ¼r datenschutzbewusste Nutzer, die eine leistungsfÃ¤hige, kostenlose Alternative zu kommerzieller Budgetierungssoftware suchen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von OpenBudgeteer

Topf-Budgetierung

Weisen Sie zu Beginn jedes Monats jeden Dollar des Einkommens vordefinierten Ausgabenkategorien zu, um Ihre Finanzen organisiert und auf Kurs zu halten.

VollstÃ¤ndige Datenkontrolle

Ihre Finanzdaten werden ausschlieÃŸlich auf Ihrem eigenen VPS gespeichert â€“ keine Drittanbieter-Cloud, keine AbonnementgebÃ¼hren und keine Herstellerbindung.

Optionale Authentifizierung

SchÃ¼tzen Sie Ihr Budget mit integrierter Benutzername-Passwort-Authentifizierung, sodass sensible Finanzinformationen nur fÃ¼r Sie zugÃ¤nglich bleiben.

PostgreSQL-Persistenz

Speichert alle Transaktionen und Budgetdaten in einer dedizierten PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssige, absturzsichere Persistenz und einfache Sicherung.

Blazor Server UI

Ein modernes, responsives Web-Interface, angetrieben von Blazor Server, bietet ein schnelles, interaktives Budgetierungs-Erlebnis direkt im Browser.

Warum Sie OpenBudgeteer auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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