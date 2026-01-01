OpenBudgeteer ist eine selbstgehostete persÃ¶nliche Finanzanwendung, die auf dem Eimer-Budgetierungsprinzip basiert â€“ inspiriert von Tools wie YNAB und Buckets. Sie weisen jeden Dollar des Einkommens bestimmten Ausgabenkategorien zu, bevor der Monat beginnt, was Ihnen einen klaren, zielgerichteten Plan fÃ¼r Ihr Geld gibt, anstatt auf Ausgaben zu reagieren, sobald sie anfallen.

Entwickelt mit .NET und Blazor Server, lÃ¤uft OpenBudgeteer vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, sodass Ihre Finanzdaten niemals eine Drittanbieter-Cloud berÃ¼hren. Es verbindet sich mit einer PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r dauerhafte Speicherung und unterstÃ¼tzt eine optionale Authentifizierung fÃ¼r sicheren Zugriff. AufgefÃ¼hrt in der Awesome Self-Hosted Liste, ist es eine vertrauenswÃ¼rdige Wahl fÃ¼r datenschutzbewusste Nutzer, die eine leistungsfÃ¤hige, kostenlose Alternative zu kommerzieller Budgetierungssoftware suchen.