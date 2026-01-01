Bigcapital ist eine moderne Open-Source-Finanzbuchhaltungsplattform, die als selbst gehostete Alternative zu QuickBooks, Xero und Wave konzipiert ist. Sie implementiert eine vollständige doppelte Buchführung mit Mehrwährungsunterstützung, Kunden- und Lieferantenstammdaten, Rechnungsstellung und Belegen, Bestandsverfolgung, manuellen Buchungen und intelligenter Berichterstattung – Finanzberichte, Cashflow, Forderungs- und Verbindlichkeitenalterung sowie Steuerübersichten – die alle aus dem zugrunde liegenden Hauptbuch generiert werden.

Das Selbst-Hosting von Bigcapital auf Ihrem VPS hält Kundenrechnungen, Banktransaktionen und Finanzunterlagen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt sie an einen SaaS-Buchhaltungsdienst zu übergeben. Die Plattform unterstützt mehrere Unternehmen (Mandanten) pro Instanz mit isolierten Datenbanken, integriert sich mit Stripe und Plaid für Zahlungen und Bankfeeds und stellt eine umfassende API für benutzerdefinierte Integrationen und Berichterstattung bereit.