Actual Budget mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzfokussierte persönliche Finanz-App mit Umschlagbudgetierung, die jedem Dollar einen Zweck gibt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Actual Budget
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Actual Budget erstellen können
Actual Budget ist eine schnelle, lokal-basierte persönliche Finanzanwendung, die auf der Umschlag-Budgetierungsmethode basiert – jeder verdiente Dollar wird einer bestimmten Kategorie zugewiesen, bevor Sie ihn ausgeben. Ursprünglich ein kommerzielles Produkt, wurde es von seinem Entwickler als Open Source veröffentlicht und wird nun von einer aktiven Community gepflegt, was es zu einer der leistungsfähigsten kostenlosen Alternativen zu YNAB macht.
Da Actual Budget eine lokal-basierte Architektur verwendet, bleiben Ihre Finanzdaten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt in einer Cloud eines Drittanbieters. Die geräteübergreifende Synchronisierung funktioniert weiterhin über Ihren selbst gehosteten Server, und eine optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt die Daten während der Übertragung. Bankverbindungen über SimpleFIN (USA/Kanada) und GoCardless (EU/UK) importieren Transaktionen automatisch, während die Importunterstützung für YNAB die Migration unkompliziert macht.
Wichtige Funktionen von Actual Budget
Umschlagbudgetierung
Weist jeden Dollar vor der Ausgabe einer bestimmten Kategorie zu, wodurch Sie einen klaren Plan erhalten, der auf tatsächlichem Einkommen und nicht auf groben Schätzungen basiert.
Lokale Datenhoheit zuerst
Ihre Finanzdaten werden auf Ihrem eigenen Server gespeichert, nicht in einer kommerziellen Cloud – dies schützt sensible Kontodaten vor Datenschutzverletzungen durch Dritte oder Änderungen der Anbieterrichtlinien.
Geräteübergreifende Synchronisierung
Synchronisieren Sie Budgets über Telefone, Tablets und Computer hinweg über Ihren selbst gehosteten Server, damit jedes Haushaltsmitglied die gleichen aktuellen Zahlen sieht.
Bankkontointegration
Verbinden Sie sich mit echten Bankkonten über SimpleFIN (USA/Kanada) oder GoCardless (EU/UK), um Transaktionen automatisch zu importieren und so die manuelle Dateneingabe zu reduzieren.
Detaillierte Finanzberichte
Integrierte Berichte für Nettovermögen, Cashflow und Ausgabentrends geben Ihnen die nötige Übersicht, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, ganz ohne separate Tabellenkalkulation.
Warum Sie Actual Budget auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.