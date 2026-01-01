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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Actual Budget erstellen können

Actual Budget ist eine schnelle, lokal-basierte persönliche Finanzanwendung, die auf der Umschlag-Budgetierungsmethode basiert – jeder verdiente Dollar wird einer bestimmten Kategorie zugewiesen, bevor Sie ihn ausgeben. Ursprünglich ein kommerzielles Produkt, wurde es von seinem Entwickler als Open Source veröffentlicht und wird nun von einer aktiven Community gepflegt, was es zu einer der leistungsfähigsten kostenlosen Alternativen zu YNAB macht.

Da Actual Budget eine lokal-basierte Architektur verwendet, bleiben Ihre Finanzdaten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt in einer Cloud eines Drittanbieters. Die geräteübergreifende Synchronisierung funktioniert weiterhin über Ihren selbst gehosteten Server, und eine optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt die Daten während der Übertragung. Bankverbindungen über SimpleFIN (USA/Kanada) und GoCardless (EU/UK) importieren Transaktionen automatisch, während die Importunterstützung für YNAB die Migration unkompliziert macht.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Actual Budget

Umschlagbudgetierung

Weist jeden Dollar vor der Ausgabe einer bestimmten Kategorie zu, wodurch Sie einen klaren Plan erhalten, der auf tatsächlichem Einkommen und nicht auf groben Schätzungen basiert.

Lokale Datenhoheit zuerst

Ihre Finanzdaten werden auf Ihrem eigenen Server gespeichert, nicht in einer kommerziellen Cloud – dies schützt sensible Kontodaten vor Datenschutzverletzungen durch Dritte oder Änderungen der Anbieterrichtlinien.

Geräteübergreifende Synchronisierung

Synchronisieren Sie Budgets über Telefone, Tablets und Computer hinweg über Ihren selbst gehosteten Server, damit jedes Haushaltsmitglied die gleichen aktuellen Zahlen sieht.

Bankkontointegration

Verbinden Sie sich mit echten Bankkonten über SimpleFIN (USA/Kanada) oder GoCardless (EU/UK), um Transaktionen automatisch zu importieren und so die manuelle Dateneingabe zu reduzieren.

Detaillierte Finanzberichte

Integrierte Berichte für Nettovermögen, Cashflow und Ausgabentrends geben Ihnen die nötige Übersicht, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, ganz ohne separate Tabellenkalkulation.

Warum Sie Actual Budget auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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