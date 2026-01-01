Actual Budget ist eine schnelle, lokal-basierte persönliche Finanzanwendung, die auf der Umschlag-Budgetierungsmethode basiert – jeder verdiente Dollar wird einer bestimmten Kategorie zugewiesen, bevor Sie ihn ausgeben. Ursprünglich ein kommerzielles Produkt, wurde es von seinem Entwickler als Open Source veröffentlicht und wird nun von einer aktiven Community gepflegt, was es zu einer der leistungsfähigsten kostenlosen Alternativen zu YNAB macht.

Da Actual Budget eine lokal-basierte Architektur verwendet, bleiben Ihre Finanzdaten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt in einer Cloud eines Drittanbieters. Die geräteübergreifende Synchronisierung funktioniert weiterhin über Ihren selbst gehosteten Server, und eine optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt die Daten während der Übertragung. Bankverbindungen über SimpleFIN (USA/Kanada) und GoCardless (EU/UK) importieren Transaktionen automatisch, während die Importunterstützung für YNAB die Migration unkompliziert macht.