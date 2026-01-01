Budge ist eine Budgetierungsanwendung für persönliche Finanzen, die Einzelpersonen und Familien dabei hilft, Ausgaben zu verfolgen, Ausgabeverhalten zu überwachen und finanzielle Ziele über eine benutzerfreundliche Weboberfläche zu erreichen.

Sie unterstützt mehrere Kontotypen, benutzerdefinierte Ausgabenkategorien und die Verwaltung wiederkehrender Transaktionen, wodurch Nutzer ein vollständiges Bild ihrer finanziellen Gesundheit erhalten, ohne sich auf cloudbasierte Finanzdienstleistungen verlassen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Budge auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass Bankdaten, Ausgabenhistorie und finanzielle Ziele vollständig in Ihrer Infrastruktur verbleiben – niemals mit Drittanbieter-Plattformen geteilt oder für Werbeprofiling verwendet werden. Dauerhafter Speicher bewahrt Jahre der Finanzhistorie, die von jedem Gerät über eine responsive Browseroberfläche zugänglich ist.