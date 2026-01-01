Dataline ist ein datenschutzorientiertes Open-Source-Datenanalyse-Tool, das natürliche Sprache in SQL-Abfragen übersetzt und Ihnen ermöglicht, Datenbanken zu erkunden, ohne eine einzige Zeile SQL schreiben zu müssen. Verbinden Sie PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- oder Excel-Dateien und stellen Sie Fragen in einfachem Englisch, um sofortige Ergebnisse und automatische Visualisierungen zu erhalten.

Im Gegensatz zu Cloud-Analyseplattformen hält das Self-Hosting von Dataline auf Ihrem eigenen VPS sensible Geschäftsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Es gibt keine Nutzungsbeschränkungen, keine Pro-Sitz-Gebühren und keine Anbieterbindung — nur ein intelligentes Abfrage-Interface, das mit Ihrem bevorzugten LLM-API-Schlüssel funktioniert.