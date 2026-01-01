Dataline mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
KI-gestütztes SQL-Chat-Tool, mit dem Sie jede Datenbank in einfachem Englisch abfragen und visualisieren können.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dataline erstellen können
Dataline ist ein datenschutzorientiertes Open-Source-Datenanalyse-Tool, das natürliche Sprache in SQL-Abfragen übersetzt und Ihnen ermöglicht, Datenbanken zu erkunden, ohne eine einzige Zeile SQL schreiben zu müssen. Verbinden Sie PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- oder Excel-Dateien und stellen Sie Fragen in einfachem Englisch, um sofortige Ergebnisse und automatische Visualisierungen zu erhalten.
Im Gegensatz zu Cloud-Analyseplattformen hält das Self-Hosting von Dataline auf Ihrem eigenen VPS sensible Geschäftsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Es gibt keine Nutzungsbeschränkungen, keine Pro-Sitz-Gebühren und keine Anbieterbindung — nur ein intelligentes Abfrage-Interface, das mit Ihrem bevorzugten LLM-API-Schlüssel funktioniert.
Wichtige Funktionen von Dataline
Natürlichsprachliche Abfragen
Geben Sie Fragen in einfachem Englisch ein, und Dataline generiert die SQL-Abfragen, führt sie aus und liefert formatierte Ergebnisse in Sekunden zurück.
Multidatenbank-Unterstützung
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel und mehr über eine einzige Oberfläche, ohne die Tools wechseln zu müssen.
Automatische Diagrammgenerierung
Fordern Sie in Ihrem Prompt ein Diagramm an, und Dataline rendert eine Visualisierung direkt aus dem Abfrageergebnis.
Datenschutzorientierte Architektur
Alle Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server, was Ihnen die volle Kontrolle über sensible Geschäftsinformationen ermöglicht, ohne Offenlegung gegenüber Dritten.
Abfrageverlauf
Speichern und frühere Abfragen und Ergebnisse erneut aufrufen, ohne Prompts erneut einzugeben, und so im Laufe der Zeit eine persönliche Analysebibliothek aufbauen.
Warum Sie Dataline auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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