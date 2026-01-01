Apache DevLake ist eine Open-Source-Plattform für Engineering-Analysen, die Daten aus Issue-Trackern, Quellcode-Hosts, CI/CD-Pipelines und Incident-Management-Tools in einem vereinheitlichten Data Lake konsolidiert. Teams verbinden GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty und Dutzende anderer Quellen, um DORA-Metriken — Bereitstellungshäufigkeit, Durchlaufzeit für Änderungen, Fehlerrate bei Änderungen und mittlere Wiederherstellungszeit — automatisch zu berechnen, zusammen mit Grafana-Dashboards, die die Teamleistung im Zeitverlauf visualisieren.

Das Selbst-Hosting von DevLake hält alle Engineering-Telemetriedaten und Integrationszugangsdaten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Jedes API-Token und jede OAuth-Verbindung wird im Ruhezustand mit einem Schlüssel verschlüsselt, den Sie besitzen, und alle Metriken werden in einer MySQL-Datenbank auf Ihrem Server gespeichert — es verlassen keine Daten Ihre Umgebung an einen Analyse-Dienst eines Drittanbieters.