Apache Superset ist eine unternehmensfähige Business-Intelligence-Plattform, die Datenexploration für Benutzer auf jeder technischen Ebene zugänglich macht. Analysten erhalten eine No-Code-Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen von Diagrammen und Dashboards, während Ingenieure SQL Lab erhalten – eine voll ausgestattete SQL-IDE mit Abfragehistorie, gespeicherten Abfragen und Ergebnisexport. Superset verbindet sich über SQLAlchemy mit über 40 SQL-Datenbanken und Daten-Warehouses und bietet eine einheitliche Analyseschicht für Ihren gesamten Daten-Stack.

Das Self-Hosting von Superset auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Datenquellen und keine Pro-Sitz-Lizenzierung. Geschäftsdaten bleiben in Ihrer Infrastruktur und erfüllen Compliance-Anforderungen, während PostgreSQL und Redis – in dieser Vorlage enthalten – die Metadaten-Speicherung und das Abfrage-Caching für produktionsreife Leistung übernehmen.