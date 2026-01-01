Apache Superset mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Open-Source-Business-Intelligence-Plattform zum Erstellen interaktiver Dashboards, Erkunden von Datensätzen und Durchführen von SQL-Analysen über 40+ Datenbanken.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache Superset erstellen können
Apache Superset ist eine unternehmensfähige Business-Intelligence-Plattform, die Datenexploration für Benutzer auf jeder technischen Ebene zugänglich macht. Analysten erhalten eine No-Code-Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen von Diagrammen und Dashboards, während Ingenieure SQL Lab erhalten – eine voll ausgestattete SQL-IDE mit Abfragehistorie, gespeicherten Abfragen und Ergebnisexport. Superset verbindet sich über SQLAlchemy mit über 40 SQL-Datenbanken und Daten-Warehouses und bietet eine einheitliche Analyseschicht für Ihren gesamten Daten-Stack.
Das Self-Hosting von Superset auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Datenquellen und keine Pro-Sitz-Lizenzierung. Geschäftsdaten bleiben in Ihrer Infrastruktur und erfüllen Compliance-Anforderungen, während PostgreSQL und Redis – in dieser Vorlage enthalten – die Metadaten-Speicherung und das Abfrage-Caching für produktionsreife Leistung übernehmen.
Wichtige Funktionen von Apache Superset
Umfassende Visualisierungsbibliothek
Wählen Sie aus Dutzenden von Diagrammtypen — Balkendiagrammen, Liniendiagrammen, Streudiagrammen, geospatiale Karten und mehr — um Ihre Daten klar darzustellen.
SQL Lab-IDE
Schreiben und führen Sie SQL-Abfragen aus – mit Syntaxhervorhebung, Abfrageverlauf und Ergebnisexport – und verbinden Sie so No-Code-Dashboards mit fortgeschrittener Datenarbeit.
Über 40 Datenbankkonnektoren
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift und Dutzenden weiteren über eine vereinheitlichte, SQLAlchemy-basierte Konnektorschicht.
Interaktive Dashboards
Erstellen Sie Dashboards mit Kreuzfiltern, Drilldown-Navigation und geplanten E-Mail-Berichten, damit Stakeholder immer aktuelle Einblicke haben.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Weisen Sie granulare Berechtigungen für Datensätze, Dashboards und Datenquellen zu, damit jedes Team nur das sieht, wozu es berechtigt ist.
Warum Sie Apache Superset auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.