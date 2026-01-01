Ackee ist eine Open-Source-, Node.js-basierte Analyseplattform, die vollständig auf Ihrem eigenen Server läuft. Sie verwendet einen mehrstufigen Anonymisierungsprozess, um personenbezogene Daten von Besucherdaten zu entfernen und gleichzeitig aussagekräftige Einblicke in Seitenaufrufe, Referrer, Sitzungsdauern und Gerätetypen zu liefern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Analysediensten, die die Daten Ihrer Besucher auf Drittanbieter-Infrastruktur speichern, gibt Ihnen Ackee die vollständige Kontrolle über Ihre Traffic-Daten. Die minimalistische Benutzeroberfläche und die zentralisierte GraphQL-API machen es einfach, mehrere Websites zu überwachen und Analysedaten in benutzerdefinierte Dashboards oder Reporting-Pipelines zu integrieren – ohne Cookie-Banner oder DSGVO-Probleme.