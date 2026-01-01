Ackee mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete, datenschutzfreundliche Website-Analysen, die Besucher verfolgen, ohne deren persönliche Daten zu gefährden.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ackee erstellen können
Ackee ist eine Open-Source-, Node.js-basierte Analyseplattform, die vollständig auf Ihrem eigenen Server läuft. Sie verwendet einen mehrstufigen Anonymisierungsprozess, um personenbezogene Daten von Besucherdaten zu entfernen und gleichzeitig aussagekräftige Einblicke in Seitenaufrufe, Referrer, Sitzungsdauern und Gerätetypen zu liefern.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Analysediensten, die die Daten Ihrer Besucher auf Drittanbieter-Infrastruktur speichern, gibt Ihnen Ackee die vollständige Kontrolle über Ihre Traffic-Daten. Die minimalistische Benutzeroberfläche und die zentralisierte GraphQL-API machen es einfach, mehrere Websites zu überwachen und Analysedaten in benutzerdefinierte Dashboards oder Reporting-Pipelines zu integrieren – ohne Cookie-Banner oder DSGVO-Probleme.
Wichtige Funktionen von Ackee
Datenschutz durch Design
Die mehrstufige Anonymisierung entfernt personenbezogene Daten vor der Speicherung, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen können – was dazu beitragen kann, die Notwendigkeit von Cookie-Bannern zu reduzieren oder die Compliance zu vereinfachen, je nach Gerichtsbarkeit und Konfiguration.
Unbegrenzte Domains
Überwachen Sie so viele Websites und Anwendungen, wie Sie benötigen, von einem einzigen Dashboard aus, ohne Preisstufen pro Website oder Traffic-basierte Limits.
GraphQL-API
Eine zentralisierte GraphQL API ermöglicht es Ihnen, Analysedaten programmatisch in benutzerdefinierte Dashboards, Berichte oder Drittanbieter-Tools abzurufen, ohne an die integrierte Benutzeroberfläche gebunden zu sein.
Leichtgewichtiges Tracking-Skript
Das Tracking-Snippet beeinträchtigt die Leistung Ihrer Seiten nur minimal und vermeidet so die Nachteile bei der Seitengeschwindigkeit, die mit umfangreicheren kommerziellen Analysebibliotheken verbunden sind.
Benutzerdefiniertes Ereignis-Tracking
Verfolgen Sie spezifische Nutzerinteraktionen über Seitenaufrufe hinaus, um Einblick in Konversionen, Klicks auf Schaltflächen und andere aussagekräftige Aktionen auf Ihren Websites zu erhalten.
Warum Sie Ackee auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.