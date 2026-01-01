OMERO ist die Datenmanagement-Plattform der Open Microscopy Environment, die fÃ¼r Forschungslabore entwickelt wurde, die mit multidimensionalen Bioimaging-Daten arbeiten. Sie importiert Mikroskopiebilder aus Ã¼ber 150 proprietÃ¤ren Dateiformaten Ã¼ber Bio-Formats, speichert sie in einem abfragbaren Repository und stellt sie Ã¼ber einen Web-Viewer bereit, der KanÃ¤le, Zeitraffer und Z-Stacks ohne proprietÃ¤re Software verarbeitet.

Das Selbst-Hosting von OMERO auf Ihrem VPS gibt Laborgruppen die volle Kontrolle Ã¼ber Rohbilddaten, Anmerkungen und Zugriffsrechte, wÃ¤hrend es das OMERO.server-Backend, das OMERO.web-Frontend und ein PostgreSQL-Repository in einer einzigen Bereitstellung bÃ¼ndelt.