Polaris mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter, Rust-basierter Musik-Streaming-Server, der Ihre persÃ¶nliche Sammlung auf jedes GerÃ¤t bringt, das Sie besitzen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Polaris erstellen kÃ¶nnen
Polaris ist ein Open-Source-Musik-Streaming-Server, in Rust geschrieben und entwickelt, um eine persÃ¶nliche Musikbibliothek von jedem Browser oder MobilgerÃ¤t aus mit minimaler Hardware verfÃ¼gbar zu machen. Der Rust-Kern hÃ¤lt den Speicherverbrauch und die CPU-Auslastung niedrig genug, um komfortabel auf Einsteiger-VPS-PlÃ¤nen zu laufen, wÃ¤hrend er Bibliotheken mit Zehntausenden von Titeln in den Formaten FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV und AIFF bequem indiziert.
Das Selbst-Hosting von Polaris hÃ¤lt jedes Album, jeden Rip und jeden Bandcamp-Download unter Ihrer Kontrolle, ohne monatliche GebÃ¼hr, ohne Katalogwechsel und ohne dass HÃ¶rdaten an Dritte verkauft werden. Die erste Person, die die Web-BenutzeroberflÃ¤che Ã¶ffnet, schlieÃŸt einen kurzen Einrichtungsassistenten ab, der den Bibliothekspfad mit einem Administratorkonto koppelt, sodass anfÃ¤ngliche Anmeldeinformationen niemals in Protokollen oder in der Bereitstellungsvorlage erscheinen.
Wichtige Funktionen von Polaris
Rust-Leistung
Die native Rust-Implementierung hÃ¤lt die Speicher- und CPU-Auslastung niedrig, sodass eine groÃŸe Bibliothek selbst auf den kleinsten VPS-Tarifen flÃ¼ssig streamt.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r verlustfreie Formate
Streamt FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV und AIFF in OriginalqualitÃ¤t ohne erzwungene Neukodierung Ihrer Masterdateien.
Ersteinrichtungsassistent
Ein gefÃ¼hrter Willkommens-Flow verbindet Ihren Musikordner beim ersten Laden mit einem Administratorkonto, ohne fest codierte Standardzugangsdaten im Image.
Multi-User-Wiedergabelisten
Jedes Haushaltsmitglied erhÃ¤lt ein eigenes Konto, Playlists und einen HÃ¶rverlauf, ohne dass sich die Bibliotheken auf einem gemeinsamen Server vermischen.
Subsonic-kompatible API
Stellt eine Subsonic-kompatible API bereit, damit sich Dutzende von Community-iOS-, Android- und Desktop-Clients ohne eine proprietÃ¤re App verbinden kÃ¶nnen.
Browser-basierte Verwaltung
Die gesamte Konfiguration â€” Benutzer, Mount-Punkte, DDNS, Album-Cover-Regeln â€” ist Ã¼ber die Web-BenutzeroberflÃ¤che bearbeitbar, ohne sich in den Container einzuloggen.
Warum Sie Polaris auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.