Polaris ist ein Open-Source-Musik-Streaming-Server, in Rust geschrieben und entwickelt, um eine persÃ¶nliche Musikbibliothek von jedem Browser oder MobilgerÃ¤t aus mit minimaler Hardware verfÃ¼gbar zu machen. Der Rust-Kern hÃ¤lt den Speicherverbrauch und die CPU-Auslastung niedrig genug, um komfortabel auf Einsteiger-VPS-PlÃ¤nen zu laufen, wÃ¤hrend er Bibliotheken mit Zehntausenden von Titeln in den Formaten FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV und AIFF bequem indiziert.

Das Selbst-Hosting von Polaris hÃ¤lt jedes Album, jeden Rip und jeden Bandcamp-Download unter Ihrer Kontrolle, ohne monatliche GebÃ¼hr, ohne Katalogwechsel und ohne dass HÃ¶rdaten an Dritte verkauft werden. Die erste Person, die die Web-BenutzeroberflÃ¤che Ã¶ffnet, schlieÃŸt einen kurzen Einrichtungsassistenten ab, der den Bibliothekspfad mit einem Administratorkonto koppelt, sodass anfÃ¤ngliche Anmeldeinformationen niemals in Protokollen oder in der Bereitstellungsvorlage erscheinen.