StarRocks in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Analysedatenbank, konzipiert fÃ¼r Sub-Sekunden-Abfragen bei Petabyte-Datenmengen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit StarRocks erstellen kÃ¶nnen
StarRocks ist ein analytisches Data Warehouse der nÃ¤chsten Generation, das Abfrageantworten im Sub-Sekunden-Bereich durch eine massiv parallele Verarbeitungsarchitektur (MPP) und eine vollstÃ¤ndig vektorisierte AusfÃ¼hrungs-Engine liefert. Entwickelt fÃ¼r Echtzeit-Analysen, mehrdimensionale Analysen und hochgradig gleichzeitige Workloads, verarbeitet es DatensÃ¤tze von Gigabytes bis Petabytes, ohne die Abfragegeschwindigkeit zu beeintrÃ¤chtigen. Intelligente materialisierte Sichten aktualisieren sich bei der Datenaufnahme automatisch und werden zur Abfragezeit transparent ausgewÃ¤hlt, wÃ¤hrend ein vollstÃ¤ndig angepasster kostenbasierter Optimierer effiziente AusfÃ¼hrungsplÃ¤ne Ã¼ber komplexe Joins und Aggregationen hinweg gewÃ¤hrleistet.
Drahtkompatibel mit dem MySQL-Protokoll, verbindet sich StarRocks nativ mit BI-Tools wie Apache Superset, Grafana und Tableau ohne zusÃ¤tzliche Treiber. Es unterstÃ¼tzt die direkte Abfrage externer Data Lakes, einschlieÃŸlich Apache Hive, Iceberg, Delta Lake und Hudi, und integriert sich mit Kafka, Flink und Spark fÃ¼r Streaming-Ingestion â€“ alles von einer einzigen selbst gehosteten Instanz aus, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren.
Wichtige Funktionen von StarRocks
Sub-Sekunden-Abfragen
Die vektorisierte AusfÃ¼hrungs-Engine und der intelligente kostenbasierte Optimierer ermÃ¶glichen Analysen in Subsekunden auf massiven DatensÃ¤tzen ohne Voraggregation oder Data Cubing.
Echtzeit-Aufnahme
Das PrimÃ¤rschlÃ¼sselmodell unterstÃ¼tzt Upserts mit hohem Durchsatz und Punkt-Lookups, was die gleichzeitige Datenerfassung und AbfrageausfÃ¼hrung in groÃŸem Umfang ermÃ¶glicht.
Data-Lake-Abfragen
Fragen Sie Apache Hive-, Iceberg-, Delta Lake- und Hudi-Tabellen direkt Ã¼ber externe Kataloge ab â€” keine Datenmigration oder ETL-Pipelines erforderlich.
MySQL-kompatibel
Verbinden Sie jeden MySQL-Client, jedes BI-Tool oder jede Datenpipeline direkt mit StarRocks unter Verwendung des Standard-MySQL-Protokolls ohne zusÃ¤tzliche Treiber.
Materialisierte Ansichten
Intelligente materialisierte Ansichten aktualisieren sich automatisch bei DatenÃ¤nderungen und werden zur Abfragezeit transparent wiederverwendet, um Dashboards und Berichte zu beschleunigen.
Warum Sie StarRocks auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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