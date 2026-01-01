Super Productivity vereint Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung und Integrationen von Entwicklertools in einer einzigen Anwendung. Es kombiniert strukturierte Aufgabenlisten mit Pomodoro-basiertem Timeboxing, automatischer Zeiterfassung und direkten Integrationen mit Jira, GitHub, GitLab und Trello — sodass zugewiesene Aufgaben ohne manuelle Eingabe in Ihre Aufgabenliste fließen und Arbeitsprotokolle automatisch synchronisiert werden.

Das Self-Hosting auf Ihrem VPS macht Super Productivity von jedem Browser aus zugänglich, ohne die Installation einer Desktop-App, während Ihre Aufgabendaten, Kundendetails und Arbeitsmuster auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Keine Analysen, keine Telemetrie und keine pro-Benutzer-Gebühren.