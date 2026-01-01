Sharkey mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Föderierter Mikroblogging-Server basierend auf Misskey mit verbesserter Leistung, Mastodon-API-Unterstützung und moderner UX.
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Was Sie mit Sharkey erstellen können
Sharkey ist ein Upstream-Tracking-Fork von Misskey, der ein ausgefeiltes soziales Erlebnis für das Fediverse bietet. Es spricht ActivityPub nativ, sodass Ihre Community Konten auf Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed und dem Rest des föderierten Netzwerks ohne Brücken folgen und mit ihnen interagieren kann.
Im Vergleich zum Upstream Misskey fügt Sharkey föderierte Beitragsbearbeitung, föderierte Profilhintergründe, Mastodon-Client-API-Kompatibilität und Dutzende von UX-Verbesserungen hinzu, die durch Community-Feedback vorangetrieben werden. Das Selbst-Hosting von Sharkey auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Timeline, Medien und Ihren Follower-Graph vollständig unter Ihrer Kontrolle, wobei kein Plattformbetreiber entscheidet, wen Sie erreichen können.
Wichtige Funktionen von Sharkey
ActivityPub-Föderation
Verbinden Sie sich mit Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed und jedem anderen ActivityPub-Server, um das gesamte Fediverse von Ihrer eigenen Instanz aus zu erreichen.
Mastodon API-kompatibel
Nutzen Sie einen beliebigen Mastodon-Client eines Drittanbieters zum Posten und Browsen, während Sie weiterhin von Misskey-ähnlichen Funktionen im Hintergrund profitieren.
Benutzerdefinierte Emojis und Reaktionen
Laden Sie serverweite benutzerdefinierte Emojis hoch und reagieren Sie mit ihnen auf jeden Beitrag, um Zeitachsen in ausdrucksstarke Unterhaltungen zu verwandeln, die über reinen Text hinausgehen.
Föderiertes Post-Editing
Bearbeiten Sie Ihre Beiträge nach der Veröffentlichung, und die Änderung wird reibungslos an entfernte Instanzen weitergegeben, wobei der vollständige Bearbeitungsverlauf erhalten bleibt.
Antennen und Listen
Erstellen Sie schlüsselwortbasierte Antennen und kuratierte Nutzerlisten, um Zeitlinien zu filtern, Themen zu folgen und keine Beiträge zu verpassen, die Ihnen wichtig sind.
Medienmanagement vorantreiben
Organisieren Sie hochgeladene Bilder, Videos und Dateien in einem integrierten Laufwerk mit Ordnern, Suchfunktion und Wiederverwendung für Beiträge und Profil-Assets.
Warum Sie Sharkey auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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