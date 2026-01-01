Sharkey ist ein Upstream-Tracking-Fork von Misskey, der ein ausgefeiltes soziales Erlebnis für das Fediverse bietet. Es spricht ActivityPub nativ, sodass Ihre Community Konten auf Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed und dem Rest des föderierten Netzwerks ohne Brücken folgen und mit ihnen interagieren kann.

Im Vergleich zum Upstream Misskey fügt Sharkey föderierte Beitragsbearbeitung, föderierte Profilhintergründe, Mastodon-Client-API-Kompatibilität und Dutzende von UX-Verbesserungen hinzu, die durch Community-Feedback vorangetrieben werden. Das Selbst-Hosting von Sharkey auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Timeline, Medien und Ihren Follower-Graph vollständig unter Ihrer Kontrolle, wobei kein Plattformbetreiber entscheidet, wen Sie erreichen können.