Horilla ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene Personalmanagement- und CRM-Plattform, die auf Django und PostgreSQL basiert. Sie vereint den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus â€“ Personalbeschaffung, Einarbeitung, Anwesenheit, Urlaub, Gehaltsabrechnung, Leistungsmanagement, Helpdesk und Offboarding â€“ zusammen mit einem integrierten CRM fÃ¼r Vertriebspipelines und Kundendaten, wodurch mehrere SaaS-Tools durch einen einzigen selbst gehosteten Stack ersetzt werden.

Das Selbst-Hosten von Horilla auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Mitarbeiterdaten, GehÃ¤lter und Kundendaten unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne pro-Benutzer-GebÃ¼hren. Sie behalten den vollstÃ¤ndigen Datenbankzugriff fÃ¼r benutzerdefinierte Berichte und Integrationen sowie die Freiheit, Module zu erweitern, ohne auf Anbieter-Roadmaps warten zu mÃ¼ssen.