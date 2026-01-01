Horilla mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenlose Open-Source HR- und CRM-Plattform fÃ¼r Mitarbeiter, Gehaltsabrechnung, Personalbeschaffung und Anwesenheitsverwaltung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Horilla erstellen kÃ¶nnen
Horilla ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene Personalmanagement- und CRM-Plattform, die auf Django und PostgreSQL basiert. Sie vereint den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus â€“ Personalbeschaffung, Einarbeitung, Anwesenheit, Urlaub, Gehaltsabrechnung, Leistungsmanagement, Helpdesk und Offboarding â€“ zusammen mit einem integrierten CRM fÃ¼r Vertriebspipelines und Kundendaten, wodurch mehrere SaaS-Tools durch einen einzigen selbst gehosteten Stack ersetzt werden.
Das Selbst-Hosten von Horilla auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Mitarbeiterdaten, GehÃ¤lter und Kundendaten unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne pro-Benutzer-GebÃ¼hren. Sie behalten den vollstÃ¤ndigen Datenbankzugriff fÃ¼r benutzerdefinierte Berichte und Integrationen sowie die Freiheit, Module zu erweitern, ohne auf Anbieter-Roadmaps warten zu mÃ¼ssen.
Wichtige Funktionen von Horilla
Personalbeschaffung und Onboarding
Verfolgen Sie Stellenangebote, Kandidaten-Pipelines, Interviewphasen und Onboarding-Aufgaben ohne ein separates ATS oder Onboarding-Tool.
Anwesenheit und Abwesenheit
SchichtplÃ¤ne, biometrische Zeiterfassung, UrlaubsansprÃ¼che und Genehmigungsworkflows fÃ¼r die gesamte Belegschaft verwalten.
Integrierte Lohnbuchhaltung
Konfigurieren Sie VertrÃ¤ge, Zulagen, AbzÃ¼ge und Steuerregeln und fÃ¼hren Sie anschlieÃŸend Lohnabrechnungszyklen mit der Erstellung von Gehaltsabrechnungen direkt in Horilla durch.
Leistung und Ziele
Definieren Sie KPIs und OKRs, fÃ¼hren Sie 360-Grad-Feedback-Zyklen durch und verknÃ¼pfen Sie individuelle Ziele mit den Unternehmenszielen.
Integriertes CRM
Verwalten Sie Leads, Verkaufschancen, Kundenkonten und Vertriebspipelines zusammen mit HR-Daten in einer einzigen, einheitlichen Datenbank.
Modulare REST-API
Jedes Modul wird mit einer dokumentierten REST-API zur Integration von Horilla mit Lohnabrechnungsanbietern, IdentitÃ¤tssystemen und BI-Tools geliefert.
Warum Sie Horilla auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.