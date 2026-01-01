Bluesky PDS mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Persönlicher Datenserver für das Bluesky-Netzwerk, der Ihnen die volle Kontrolle über Ihre soziale Identität und Ihre Inhalte gibt.
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Was Sie mit Bluesky PDS erstellen können
Bluesky PDS (Personal Data Server) ist die grundlegende Komponente, um am Bluesky-Sozialnetzwerk unter Ihren eigenen Bedingungen teilzunehmen. Basierend auf dem AT-Protokoll speichert es Ihr soziales Netzwerk, Beiträge und Medien, verwaltet Ihre dezentrale Identität (DID) und synchronisiert sich mit dem größeren Bluesky-Netzwerk – alles, ohne von einem einzelnen Unternehmen oder einer Plattform abhängig zu sein.
Das Betreiben Ihres eigenen PDS bedeutet, dass Ihre Inhalte und Follower-Beziehungen portabel sind: Wenn Sie jemals den Hosting-Anbieter wechseln, ziehen Ihre Daten mit Ihnen um. Diese Bereitstellung umfasst persistenten Speicher, das Verwaltungstool pdsadmin und eine vollständige Integration mit den Bluesky-Relay- und App-View-Diensten, sodass Sie sofort nach der Einrichtung jeden Bluesky-kompatiblen Client verwenden können.
Wichtige Funktionen von Bluesky PDS
Vollständige Datenverantwortung
Ihre Beiträge, Likes und Ihr sozialer Graph werden auf Ihrem eigenen Server unter AT Protocol gespeichert, wodurch sie vollständig portabel und unabhängig von jeder einzelnen Plattform sind.
Dezentrale Identität
Der PDS verwaltet Ihre DID (Dezentraler Identifikator) und gibt Ihnen eine dauerhafte, selbstbestimmte Identität, die nicht von einem Drittanbieterdienst widerrufen werden kann.
Benutzerdefinierte Domain-Kennungen
Hosten Sie Ihren Bluesky-Handle auf Ihrer eigenen Domain, um Ihre Identität zu stärken und Ihre Präsenz unverwechselbar zu machen.
Vollständige Netzwerkkompatibilität
Synchronisiert sich automatisch mit dem Bluesky-Relay, damit Ihre Inhalte im globalen Feed erscheinen und von jedem Bluesky-Client oder jeder Bluesky-App zugänglich sind.
Integrierte Administrationswerkzeuge
Das gebündelte pdsadmin-Tool ermöglicht es Ihnen, Konten zu verwalten, Schlüssel zu rotieren und Server-Verwaltungsaufgaben direkt über die Befehlszeile zu erledigen.
Warum Sie Bluesky PDS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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