Bis zu 69 % Rabatt auf WhoDB

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Leichter webbasierter Datenbank-Explorer fĂĽr Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis und mehr.

30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie
Automatische wĂ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wĂ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ă–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fĂĽr 1 Jahr
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit WhoDB erstellen kĂ¶nnen

WhoDB ist ein schnelles, leichtgewichtiges Datenbankverwaltungstool, das Ihnen ermĂ¶glicht, mehrere Datenbanksysteme ĂĽber eine einzige WeboberflĂ¤che zu erkunden und abzufragen. Es unterstĂĽtzt PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch und ClickHouse, was es zu einer vielseitigen Wahl fĂĽr Entwickler und Administratoren macht, die mit verschiedenen Daten-Stacks arbeiten.

WhoDB konzentriert sich auf Einfachheit und Geschwindigkeit: Verbinden Sie sich direkt ĂĽber die BenutzeroberflĂ¤che mit Ihren Datenbanken, fĂĽhren Sie Abfragen aus, durchsuchen Sie Tabellen und ĂĽberprĂĽfen Sie Daten â€“ keine komplexe Konfiguration oder ĂĽberladene Client-Software erforderlich. Integrieren Sie optional KI-Modelle wie OpenAI oder Ollama, um Abfragen aus natĂĽrlicher Sprache direkt innerhalb der OberflĂ¤che zu generieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von WhoDB

Multi-Datenbank-UnterstĂĽtzung

Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch und ClickHouse ĂĽber eine einzige, einheitliche OberflĂ¤che.

KI-gestĂĽtzte Abfragen

Verwenden Sie OpenAI, Anthropic oder ein lokales Ollama-Modell, um SQL- und NoSQL-Abfragen aus natĂĽrlichsprachlichen Prompts direkt im Editor zu generieren.

Tabellen durchsuchen und bearbeiten

Durchsuchen, filtern, paginieren und Zeilen ĂĽber Tabellen und Sammlungen hinweg bearbeiten, wodurch die routinemĂ¤Ăźige DatenprĂĽfung und -korrektur schnell und intuitiv wird.

Schlanke Bereitstellung

Wird als einzelner Docker-Container ohne externe AbhĂ¤ngigkeiten ausgeliefert, sodass er in Sekunden startet und Ihrem VPS minimalen Overhead hinzufĂĽgt.

Warum Sie WhoDB auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.

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Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WĂ¤hlen Sie fĂĽr bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NĂ¤he Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfĂĽgen ĂĽber Rechenzentren in Europa, Nordamerika, SĂĽdamerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.

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