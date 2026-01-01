WhoDB mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter webbasierter Datenbank-Explorer fĂĽr Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis und mehr.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WhoDB erstellen kĂ¶nnen
WhoDB ist ein schnelles, leichtgewichtiges Datenbankverwaltungstool, das Ihnen ermĂ¶glicht, mehrere Datenbanksysteme ĂĽber eine einzige WeboberflĂ¤che zu erkunden und abzufragen. Es unterstĂĽtzt PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch und ClickHouse, was es zu einer vielseitigen Wahl fĂĽr Entwickler und Administratoren macht, die mit verschiedenen Daten-Stacks arbeiten.
WhoDB konzentriert sich auf Einfachheit und Geschwindigkeit: Verbinden Sie sich direkt ĂĽber die BenutzeroberflĂ¤che mit Ihren Datenbanken, fĂĽhren Sie Abfragen aus, durchsuchen Sie Tabellen und ĂĽberprĂĽfen Sie Daten â€“ keine komplexe Konfiguration oder ĂĽberladene Client-Software erforderlich. Integrieren Sie optional KI-Modelle wie OpenAI oder Ollama, um Abfragen aus natĂĽrlicher Sprache direkt innerhalb der OberflĂ¤che zu generieren.
Wichtige Funktionen von WhoDB
Multi-Datenbank-UnterstĂĽtzung
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch und ClickHouse ĂĽber eine einzige, einheitliche OberflĂ¤che.
KI-gestĂĽtzte Abfragen
Verwenden Sie OpenAI, Anthropic oder ein lokales Ollama-Modell, um SQL- und NoSQL-Abfragen aus natĂĽrlichsprachlichen Prompts direkt im Editor zu generieren.
Tabellen durchsuchen und bearbeiten
Durchsuchen, filtern, paginieren und Zeilen ĂĽber Tabellen und Sammlungen hinweg bearbeiten, wodurch die routinemĂ¤Ăźige DatenprĂĽfung und -korrektur schnell und intuitiv wird.
Schlanke Bereitstellung
Wird als einzelner Docker-Container ohne externe AbhĂ¤ngigkeiten ausgeliefert, sodass er in Sekunden startet und Ihrem VPS minimalen Overhead hinzufĂĽgt.
Warum Sie WhoDB auf Hostinger ausfĂĽhren sollten
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.