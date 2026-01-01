WhoDB ist ein schnelles, leichtgewichtiges Datenbankverwaltungstool, das Ihnen ermĂ¶glicht, mehrere Datenbanksysteme ĂĽber eine einzige WeboberflĂ¤che zu erkunden und abzufragen. Es unterstĂĽtzt PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch und ClickHouse, was es zu einer vielseitigen Wahl fĂĽr Entwickler und Administratoren macht, die mit verschiedenen Daten-Stacks arbeiten.

WhoDB konzentriert sich auf Einfachheit und Geschwindigkeit: Verbinden Sie sich direkt ĂĽber die BenutzeroberflĂ¤che mit Ihren Datenbanken, fĂĽhren Sie Abfragen aus, durchsuchen Sie Tabellen und ĂĽberprĂĽfen Sie Daten â€“ keine komplexe Konfiguration oder ĂĽberladene Client-Software erforderlich. Integrieren Sie optional KI-Modelle wie OpenAI oder Ollama, um Abfragen aus natĂĽrlicher Sprache direkt innerhalb der OberflĂ¤che zu generieren.