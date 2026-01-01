EmonCMS mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Webanwendung zum Protokollieren und Visualisieren von Energie-, Temperatur- und Umweltsensordaten im Zeitverlauf.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r EmonCMS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit EmonCMS erstellen kÃ¶nnen
EmonCMS ist das Open-Source-Backend des OpenEnergyMonitor-Projekts, das speziell fÃ¼r Zeitreihen-Energie-, Temperatur- und Umweltdaten entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Allzweck-Dashboards ist jede Komponente â€“ von den Eingangsverarbeitungspipelines bis zu den PHPFina- und PHPTimeSeries-Speicher-Engines â€“ fÃ¼r jahrelange hochaufgelÃ¶ste Sensordaten auf bescheidener Hardware optimiert.
Das Selbst-Hosting von EmonCMS auf einem VPS hÃ¤lt Haushalts-, Solar-, WÃ¤rmepumpen- und IoT-Messwerte vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Feed-Limits oder Cloud-Abonnements. Der gebÃ¼ndelte MQTT-Broker, MariaDB und Redis-Stack akzeptiert Daten von emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant und jedem HTTP- oder MQTT-fÃ¤higen Sensor.
Wichtige Funktionen von EmonCMS
Zeitreihen-Feeds
Custom PHPFina und PHPTimeSeries Engines speichern jahrelange hochauflÃ¶sende Sensorwerte wesentlich effizienter als eine allgemeine SQL-Datenbank.
MQTT- und HTTP-Eingaben
EmpfÃ¤ngt Daten von emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant oder jedem GerÃ¤t, das MQTT verÃ¶ffentlichen oder eine HTTP-API aufrufen kann.
Eingabeverarbeitung
Verketten Sie Einheitenumrechnungen, Leistung-zu-Energie-Akkumulatoren, Ratenbegrenzungen und virtuelle Feeds, ohne Code oder externe Skripte schreiben zu mÃ¼ssen.
Dashboards und Diagramme
Drag-and-Drop-Dashboard-Editor mit Multiserien-Diagrammen, MessgerÃ¤ten und Balkendiagrammen zur Live- und historischen Sensorvisualisierung.
Apps fÃ¼r die Energienutzung
Vorkonfigurierte Apps fÃ¼r Solar-PV, WÃ¤rmepumpen, Elektrofahrzeuge und den Haushaltsverbrauch liefern Einblicke ohne manuelle Konfiguration.
REST API und Exporte
Lesen und schreiben Sie jeden Feed Ã¼ber eine dokumentierte REST-API und exportieren Sie Roh-CSV-Daten fÃ¼r die Offline-Analyse oder Sicherung.
Warum Sie EmonCMS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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