OxiCloud ist eine Open-Source-Cloud-Speicherplattform, die in Rust geschrieben wurde und als schnelle und ressourceneffiziente Alternative zu Nextcloud und OwnCloud konzipiert ist. Sie bietet Dateiupload, Download, Ordnerverwaltung, Freigabe, Suche, Papierkorb und einen integrierten Musikplayer â€“ alles selbst gehostet mit einem PostgreSQL-Backend. Die Rust-Laufzeitumgebung hÃ¤lt den Leerlauf-Speicherverbrauch weit unter 100 MB, was sie auf VPS-Tarifen praktikabel macht, wo ein PHP-basierter Stack zu schwerfÃ¤llig wÃ¤re.

Das Selbst-Hosting von OxiCloud platziert den gesamten Dateispeicher auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Quoten, ohne AbonnementgebÃ¼hren und ohne Drittanbieterzugriff auf Ihre Dateien. Eine optionale Nextcloud-KompatibilitÃ¤tsschicht ermÃ¶glicht es bestehenden Nextcloud-Desktop- und Mobilclients, sich ohne Neukonfiguration zu verbinden.