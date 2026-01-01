OxiCloud mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter, selbstgehosteter Cloud-Speicher, in Rust entwickelt, kompatibel mit Nextcloud Desktop- und mobilen Clients.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OxiCloud erstellen kÃ¶nnen
OxiCloud ist eine Open-Source-Cloud-Speicherplattform, die in Rust geschrieben wurde und als schnelle und ressourceneffiziente Alternative zu Nextcloud und OwnCloud konzipiert ist. Sie bietet Dateiupload, Download, Ordnerverwaltung, Freigabe, Suche, Papierkorb und einen integrierten Musikplayer â€“ alles selbst gehostet mit einem PostgreSQL-Backend. Die Rust-Laufzeitumgebung hÃ¤lt den Leerlauf-Speicherverbrauch weit unter 100 MB, was sie auf VPS-Tarifen praktikabel macht, wo ein PHP-basierter Stack zu schwerfÃ¤llig wÃ¤re.
Das Selbst-Hosting von OxiCloud platziert den gesamten Dateispeicher auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Quoten, ohne AbonnementgebÃ¼hren und ohne Drittanbieterzugriff auf Ihre Dateien. Eine optionale Nextcloud-KompatibilitÃ¤tsschicht ermÃ¶glicht es bestehenden Nextcloud-Desktop- und Mobilclients, sich ohne Neukonfiguration zu verbinden.
Wichtige Funktionen von OxiCloud
Nextcloud Kundensupport
Eine optionale Nextcloud-KompatibilitÃ¤tsschicht ermÃ¶glicht es bestehenden Nextcloud-Desktop- und mobilen Synchronisations-Clients, sich mit OxiCloud zu verbinden, ohne sie neu zu installieren oder neu zu konfigurieren.
Geringer Speicherverbrauch
Die Rust + mimalloc Laufzeitumgebung verbraucht im Leerlauf weniger als 100 MB, was OxiCloud auf kleinen VPS-PlÃ¤nen praktikabel macht, wo PHP-basierte Cloud-Speicher-Stacks den verfÃ¼gbaren RAM erschÃ¶pfen wÃ¼rden.
Dateifreigabelinks
Erstellen Sie Ã¶ffentliche Freigabelinks fÃ¼r Dateien und Ordner, damit externe EmpfÃ¤nger Inhalte herunterladen kÃ¶nnen, ohne ein Konto auf Ihrem Server zu erstellen.
Papierkorb und Wiederherstellung
GelÃ¶schte Dateien werden in einen Papierkorb verschoben, anstatt sofort entfernt zu werden, wodurch Ihnen ein Wiederherstellungszeitraum vor der endgÃ¼ltigen LÃ¶schung zur VerfÃ¼gung steht.
Integrierter Musik-Player
Audio-Dateien direkt aus dem Browser streamen, mit Wiedergabelisten-UnterstÃ¼tzung und Titel-Metadaten â€“ kein separater Medienserver oder Plugin erforderlich.
Warum Sie OxiCloud auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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