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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit AnonUpload erstellen können

AnonUpload ist eine schlanke PHP-Dateifreigabeanwendung, die auf einem einzigen Prinzip basiert: Dateien teilen, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie benötigt keine Datenbank, keine Benutzerkonten und speichert keine Metadaten, die identifizieren könnten, wer eine Datei hochgeladen oder heruntergeladen hat. Direkte Dateinamen werden niemals öffentlich angezeigt, und die optionale Download-Verzögerungsfunktion verhindert automatisierten Datenklau, bevor Dateien ihre vorgesehenen Empfänger erreichen.

AnonUpload selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Dateien niemals über die Infrastruktur Dritter laufen, die Überwachungsanfragen oder Datenaufbewahrungspflichten unterliegt. Sie kontrollieren, welche Dateitypen akzeptiert werden, wie groß Uploads sein dürfen und wer auf die Admin-Oberfläche zugreifen kann – ohne sich auf einen kommerziellen anonymen Dateifreigabedienst verlassen zu müssen, der trotz Datenschutzbehauptungen Aktivitäten protokollieren könnte.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von AnonUpload

Keine Datenbank erforderlich

Dateien werden direkt auf dem Dateisystem gespeichert, ohne Datenbankeinrichtung oder -wartung, was die Bereitstellung vereinfacht und eine häufige Ursache für Datenlecks eliminiert.

Versteckte Dateinamen

Originaldateinamen werden niemals öffentlich zugänglich gemacht, sodass Downloader den Inhalt, die Quelle oder die Identität des Uploaders nicht aus der URL oder der Verzeichnisauflistung ableiten können.

Download-Zeitverzögerung

Konfigurieren Sie eine Wartezeit, bevor Dateien herunterladbar werden, um zu verhindern, dass automatisierte Scraper Uploads abgreifen, bevor diese die vorgesehenen Empfänger erreichen.

Konfigurierbare Dateitypen

Definieren Sie eine exakte Whitelist akzeptierter Dateierweiterungen und legen Sie maximale Upload-Größenbeschränkungen von bis zu 10 GB fest, um Ihren spezifischen Freigabeanforderungen gerecht zu werden.

Admin-Oberfläche

Verwalten Sie Uploads, überwachen Sie die Speichernutzung und passen Sie Anwendungseinstellungen über ein integriertes Admin-Panel an, ohne die Server-Befehlszeile zu berühren.

Warum Sie AnonUpload auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Maxim Shishkin
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