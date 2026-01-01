AnonUpload ist eine schlanke PHP-Dateifreigabeanwendung, die auf einem einzigen Prinzip basiert: Dateien teilen, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie benötigt keine Datenbank, keine Benutzerkonten und speichert keine Metadaten, die identifizieren könnten, wer eine Datei hochgeladen oder heruntergeladen hat. Direkte Dateinamen werden niemals öffentlich angezeigt, und die optionale Download-Verzögerungsfunktion verhindert automatisierten Datenklau, bevor Dateien ihre vorgesehenen Empfänger erreichen.

AnonUpload selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Dateien niemals über die Infrastruktur Dritter laufen, die Überwachungsanfragen oder Datenaufbewahrungspflichten unterliegt. Sie kontrollieren, welche Dateitypen akzeptiert werden, wie groß Uploads sein dürfen und wer auf die Admin-Oberfläche zugreifen kann – ohne sich auf einen kommerziellen anonymen Dateifreigabedienst verlassen zu müssen, der trotz Datenschutzbehauptungen Aktivitäten protokollieren könnte.