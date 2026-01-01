AnonUpload mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutz-orientierte, anonyme Dateifreigabeplattform ohne Datenbank, Konten und erforderliche Nachverfolgung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit AnonUpload erstellen können
AnonUpload ist eine schlanke PHP-Dateifreigabeanwendung, die auf einem einzigen Prinzip basiert: Dateien teilen, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie benötigt keine Datenbank, keine Benutzerkonten und speichert keine Metadaten, die identifizieren könnten, wer eine Datei hochgeladen oder heruntergeladen hat. Direkte Dateinamen werden niemals öffentlich angezeigt, und die optionale Download-Verzögerungsfunktion verhindert automatisierten Datenklau, bevor Dateien ihre vorgesehenen Empfänger erreichen.
AnonUpload selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Dateien niemals über die Infrastruktur Dritter laufen, die Überwachungsanfragen oder Datenaufbewahrungspflichten unterliegt. Sie kontrollieren, welche Dateitypen akzeptiert werden, wie groß Uploads sein dürfen und wer auf die Admin-Oberfläche zugreifen kann – ohne sich auf einen kommerziellen anonymen Dateifreigabedienst verlassen zu müssen, der trotz Datenschutzbehauptungen Aktivitäten protokollieren könnte.
Wichtige Funktionen von AnonUpload
Keine Datenbank erforderlich
Dateien werden direkt auf dem Dateisystem gespeichert, ohne Datenbankeinrichtung oder -wartung, was die Bereitstellung vereinfacht und eine häufige Ursache für Datenlecks eliminiert.
Versteckte Dateinamen
Originaldateinamen werden niemals öffentlich zugänglich gemacht, sodass Downloader den Inhalt, die Quelle oder die Identität des Uploaders nicht aus der URL oder der Verzeichnisauflistung ableiten können.
Download-Zeitverzögerung
Konfigurieren Sie eine Wartezeit, bevor Dateien herunterladbar werden, um zu verhindern, dass automatisierte Scraper Uploads abgreifen, bevor diese die vorgesehenen Empfänger erreichen.
Konfigurierbare Dateitypen
Definieren Sie eine exakte Whitelist akzeptierter Dateierweiterungen und legen Sie maximale Upload-Größenbeschränkungen von bis zu 10 GB fest, um Ihren spezifischen Freigabeanforderungen gerecht zu werden.
Admin-Oberfläche
Verwalten Sie Uploads, überwachen Sie die Speichernutzung und passen Sie Anwendungseinstellungen über ein integriertes Admin-Panel an, ohne die Server-Befehlszeile zu berühren.
Warum Sie AnonUpload auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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