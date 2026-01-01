Backrest mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Benutzeroberfläche für restic, die geplante Backups, das Durchsuchen und Wiederherstellungen von jedem Browser aus zugänglich macht.
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Was Sie mit Backrest erstellen können
Backrest ist eine selbstgehostete Weboberfläche für restic, das schnelle und sichere Backup-Programm. Es integriert restics leistungsstarke Deduplizierung und Verschlüsselung in eine übersichtliche, browserbasierte Benutzeroberfläche, mit der Sie Backup-Pläne erstellen, diese mit Cron planen und einzelne Dateien wiederherstellen können, ohne jemals die Befehlszeile berühren zu müssen.
Da Backrest Snapshots über restic speichert, sind Backups im Ruhezustand verschlüsselt und unterstützen Dutzende von Speicher-Backends – lokale Festplatten, S3-kompatiblen Objektspeicher, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP und weitere. Wenn Sie Backrest selbst hosten, bleiben Ihre Backup-Konfiguration und Anmeldeinformationen vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren oder Anbieterbindung.
Wichtige Funktionen von Backrest
Geplante Backup-Pläne
Definieren Sie Cron-basierte Zeitpläne pro Repository, damit Backups automatisch ohne manuelles Eingreifen ausgeführt werden.
Browser-basierte Wiederherstellung
Durchsuchen Sie den Inhalt von Snapshots und stellen Sie einzelne Dateien oder Verzeichnisse direkt über die Web-Benutzeroberfläche wieder her.
Multi-Backend-Speicher
Speichern Sie Backups auf lokaler Festplatte, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP und mehr über native restic-Backends.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Alle Snapshots werden von restic verschlüsselt, bevor sie den Host verlassen, wodurch sichergestellt wird, dass die Daten auf jedem Speicher-Backend privat bleiben.
Deduplizierung und Kompression
Restic-inhaltsbasiertes Chunking dedupliziert Daten über Snapshots hinweg und reduziert den Speicherplatzverbrauch im Laufe der Zeit drastisch.
Warum Sie Backrest auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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