Backrest ist eine selbstgehostete Weboberfläche für restic, das schnelle und sichere Backup-Programm. Es integriert restics leistungsstarke Deduplizierung und Verschlüsselung in eine übersichtliche, browserbasierte Benutzeroberfläche, mit der Sie Backup-Pläne erstellen, diese mit Cron planen und einzelne Dateien wiederherstellen können, ohne jemals die Befehlszeile berühren zu müssen.

Da Backrest Snapshots über restic speichert, sind Backups im Ruhezustand verschlüsselt und unterstützen Dutzende von Speicher-Backends – lokale Festplatten, S3-kompatiblen Objektspeicher, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP und weitere. Wenn Sie Backrest selbst hosten, bleiben Ihre Backup-Konfiguration und Anmeldeinformationen vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren oder Anbieterbindung.