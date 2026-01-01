AList mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Ein selbstgehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server, der Dutzende von Cloud-Speicheranbietern hinter einer einzigen Weboberfläche vereint.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit AList erstellen können
AList ist ein Open-Source-Dateilistenprogramm, das lokalen Speicher und Cloud-Laufwerke unter einer Weboberfläche zusammenführt. Es unterstützt mehr als 30 Speicher-Backends – darunter OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV und viele regionale Anbieter – sodass Sie Dateien von all diesen durchsuchen, in der Vorschau anzeigen und herunterladen können, ohne Apps wechseln oder sich wiederholt anmelden zu müssen.
Das Selbst-Hosten von AList auf Ihrem eigenen VPS hält Speicheranmeldeinformationen und Zugriffsrichtlinien unter Ihrer Kontrolle, während Ihre Dateien über eine schnelle Weboberfläche und einen vollständig konformen WebDAV-Endpunkt zugänglich gemacht werden. Es ist eine praktische Möglichkeit, verstreute Cloud-Konten und freigegebene Laufwerke in einem einzigen privaten Gateway zu konsolidieren.
Wichtige Funktionen von AList
Multi-Storage-Backends
Binden Sie über 30 Anbieter – lokale Festplatten, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV und mehr – in einen einzigen, vereinheitlichten Dateibaum ein.
WebDAV-Server
Stellen Sie jeden angeschlossenen Speicher als einen einzigen Lese-/Schreib-WebDAV-Endpunkt bereit, der sich problemlos in macOS, Windows und mobilen Clients einbinden lässt.
Browser-Vorschauen
Bilder, Videos, Audio, PDFs, Office-Dokumente und Code streamen und in der Vorschau anzeigen, ohne die Dateien vorher herunterzuladen.
Feingranulare Freigabe
Generieren Sie passwortgeschützte Freigabelinks mit optionalem Ablaufdatum, damit externe Empfänger nur die Dateien sehen, die Sie auswählen.
Offline-Downloads
Integration mit aria2 oder qBittorrent, um Dateien von URLs und Torrents direkt in jedes eingebundene Speicher-Backend abzurufen.
Warum Sie AList auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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