AList ist ein Open-Source-Dateilistenprogramm, das lokalen Speicher und Cloud-Laufwerke unter einer Weboberfläche zusammenführt. Es unterstützt mehr als 30 Speicher-Backends – darunter OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV und viele regionale Anbieter – sodass Sie Dateien von all diesen durchsuchen, in der Vorschau anzeigen und herunterladen können, ohne Apps wechseln oder sich wiederholt anmelden zu müssen.

Das Selbst-Hosten von AList auf Ihrem eigenen VPS hält Speicheranmeldeinformationen und Zugriffsrichtlinien unter Ihrer Kontrolle, während Ihre Dateien über eine schnelle Weboberfläche und einen vollständig konformen WebDAV-Endpunkt zugänglich gemacht werden. Es ist eine praktische Möglichkeit, verstreute Cloud-Konten und freigegebene Laufwerke in einem einzigen privaten Gateway zu konsolidieren.