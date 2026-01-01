KeeWeb ist ein kostenloser Open-Source-Passwort-Manager, der vollstÃ¤ndig im Browser lÃ¤uft und vollstÃ¤ndig mit dem KeePass (.kdbx) Format kompatibel ist. Er ermÃ¶glicht Ihnen, Ihre bestehenden KeePass-Tresore direkt von Ihrem Browser aus zu Ã¶ffnen und zu verwalten, ohne Plugins oder einen nativen Client â€“ Ihr Tresor bleibt unter Ihrer Kontrolle auf Ihrem eigenen Speicherplatz.

KeeWeb auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Sie von jedem GerÃ¤t mit einem Browser auf Ihre PasswÃ¶rter zugreifen kÃ¶nnen, wÃ¤hrend die Anwendung selbst privat und unabhÃ¤ngig von Cloud-Diensten Dritter bleibt. Tresordateien werden niemals an einen Server gesendet; sie werden clientseitig in Ihrem Browser geÃ¶ffnet und entschlÃ¼sselt.