KeeWeb mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open Source, webbasierter Passwort-Manager, vollstÃ¤ndig kompatibel mit KeePass-Datenbanken.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r KeeWeb
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit KeeWeb erstellen kÃ¶nnen
KeeWeb ist ein kostenloser Open-Source-Passwort-Manager, der vollstÃ¤ndig im Browser lÃ¤uft und vollstÃ¤ndig mit dem KeePass (.kdbx) Format kompatibel ist. Er ermÃ¶glicht Ihnen, Ihre bestehenden KeePass-Tresore direkt von Ihrem Browser aus zu Ã¶ffnen und zu verwalten, ohne Plugins oder einen nativen Client â€“ Ihr Tresor bleibt unter Ihrer Kontrolle auf Ihrem eigenen Speicherplatz.
KeeWeb auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Sie von jedem GerÃ¤t mit einem Browser auf Ihre PasswÃ¶rter zugreifen kÃ¶nnen, wÃ¤hrend die Anwendung selbst privat und unabhÃ¤ngig von Cloud-Diensten Dritter bleibt. Tresordateien werden niemals an einen Server gesendet; sie werden clientseitig in Ihrem Browser geÃ¶ffnet und entschlÃ¼sselt.
Wichtige Funktionen von KeeWeb
KeePass-KompatibilitÃ¤t
Ã–ffnen und bearbeiten Sie jede .kdbx-Datei, die von KeePass, KeePassXC oder jeder anderen KeePass-kompatiblen Anwendung erstellt wurde, ohne Konvertierung.
Clientseitige Sicherheit
Die gesamte Tresor-EntschlÃ¼sselung erfolgt in Ihrem Browser â€” Ihr Master-Passwort und die Tresorinhalte verlassen niemals Ihr GerÃ¤t oder berÃ¼hren den Server.
Mehrere Speicher-Backends
Tresore aus lokalen Dateien, Dropbox, Google Drive, OneDrive oder einem beliebigen WebDAV-kompatiblen Remote-Speicher laden.
Plugin-Support
Erweitern Sie KeeWeb mit Community-Plugins fÃ¼r Themes, benutzerdefinierte Felder, OTP-Generierung und zusÃ¤tzliche Integrationen.
PlattformÃ¼bergreifender Zugriff
Greifen Sie von jedem GerÃ¤t mit einem modernen Browser auf Ihre PasswÃ¶rter zu â€” keine native Installation auf Desktops oder MobilgerÃ¤ten erforderlich.
Warum Sie KeeWeb auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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