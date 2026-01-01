Langfuse mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source LLM-Engineering-Plattform zum Nachverfolgen, Bewerten und Verbessern von KI-Anwendungen in der Produktion.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Langfuse
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Langfuse erstellen können
Langfuse ist eine Open-Source-LLM-Engineering-Plattform, die Teams vollständige Transparenz über ihre KI-Anwendungen bietet. Sie erfasst detaillierte Spuren jedes LLM-Aufrufs, jeder Abrufoperation und jeder Agentenaktion, was das Debuggen von Fehlern, das Messen von Latenzzeiten und das Verstehen von Kosten in Ihrer gesamten KI-Pipeline vereinfacht. Mit Integrationen für LangChain, LlamaIndex, Haystack und direkten SDKs für Python und TypeScript funktioniert Langfuse mit praktisch jedem KI-Framework und Modell-Anbieter.
Das Selbst-Hosten von Langfuse bewahrt alle Ihre Anwendungsdaten – Prompts, Modelleingaben, Ausgaben und Evaluierungsergebnisse – auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Das ist wichtig, wenn Ihre KI-Anwendungen sensible Dokumente, Kundendaten oder proprietäre Geschäftslogik verarbeiten, die Ihre Umgebung nicht verlassen dürfen.
Wichtige Funktionen von Langfuse
Verteiltes Tracing
Erfassen Sie den vollständigen Ausführungsbaum aller LLM-Aufrufe, Werkzeugnutzungen, Abrufe und Agentenschritte, um Fehler und Latenzengpässe genau zu identifizieren.
Prompt-Management
Versionierung und Zusammenarbeit an Prompts an einem Ort, mit serverseitigem Caching, um die Modelllatenz über alle Bereitstellungen hinweg zu minimieren.
Evaluierungspipelines
Antworten mithilfe von LLM-as-a-judge, Nutzerfeedback oder manueller Kennzeichnung bewerten, um die Ausgabequalität systematisch zu messen und zu verbessern.
Datensatzverwaltung
Erstellen Sie Testsätze und Benchmarks aus Produktions-Traces, um Änderungen zu validieren, bevor aktualisierte Prompts oder Modelle bereitgestellt werden.
LLM-Spielwiese
Testen und vergleichen Sie interaktiv Prompt-Konfigurationen mit jedem unterstützten Modell, ohne den Anwendungscode zu berühren.
Framework Integrationen
Native Integrationen mit LangChain, LlamaIndex, Haystack und über 100 LLMs via LiteLLM für Drop-in-Instrumentierung.
Warum Sie Langfuse auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.