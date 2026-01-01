Roundcube ist ein seit Langem etablierter Open-Source-Webmail-Client, der von Hosting-Anbietern, Universitäten und Self-Hostern genutzt wird, um jedem IMAP-Postfach ein schnelles, modernes Webinterface zu bieten. Er verbindet sich mit Ihren bestehenden IMAP- und SMTP-Servern – er ist selbst kein Mailserver – was bedeutet, dass Sie Ihren aktuellen Postfachanbieter behalten und gleichzeitig ein elegantes, anpassbares Frontend mit Drag-and-Drop-Ordnerverwaltung, Konversationen in Thread-Ansicht, Kontakten und einem Plugin-System erhalten.

Das Selbst-Hosten von Roundcube auf Ihrem eigenen VPS hält Webmail-Sitzungen, Adressbücher und Benutzereinstellungen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, fernab von Webmail-Diensten Dritter, die den Datenverkehr profilieren oder Kontofunktionen einschränken.