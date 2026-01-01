Bis zu 69 % Rabatt auf Roundcube

Browser-basierter IMAP-Webmail-Client mit einer Desktop-ähnlichen Oberfläche zum Lesen, Schreiben und Organisieren von E-Mails.

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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Roundcube erstellen können

Roundcube ist ein seit Langem etablierter Open-Source-Webmail-Client, der von Hosting-Anbietern, Universitäten und Self-Hostern genutzt wird, um jedem IMAP-Postfach ein schnelles, modernes Webinterface zu bieten. Er verbindet sich mit Ihren bestehenden IMAP- und SMTP-Servern – er ist selbst kein Mailserver – was bedeutet, dass Sie Ihren aktuellen Postfachanbieter behalten und gleichzeitig ein elegantes, anpassbares Frontend mit Drag-and-Drop-Ordnerverwaltung, Konversationen in Thread-Ansicht, Kontakten und einem Plugin-System erhalten.

Das Selbst-Hosten von Roundcube auf Ihrem eigenen VPS hält Webmail-Sitzungen, Adressbücher und Benutzereinstellungen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, fernab von Webmail-Diensten Dritter, die den Datenverkehr profilieren oder Kontofunktionen einschränken.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Roundcube

IMAP Webmail-Client

Verbindet sich mit jedem IMAP- und SMTP-Server, sodass Sie Roundcube als Frontend für ein bestehendes Postfach nutzen können, ohne Konten migrieren zu müssen.

Responsive elastische Oberfläche

Die Standard-Elastic-Oberfläche passt sich an Desktop-, Tablet- und Telefonbildschirme an und bietet ein natives Nutzungserlebnis auf allen Geräten.

Integriertes Adressbuch

Verwalten Sie persönliche und geteilte Kontakte, Kontaktgruppen und LDAP-Verzeichnisse neben Ihren Nachrichten, ohne den Posteingang zu verlassen.

Plugin-Ökosystem

Erweitern Sie die Funktionalität mit Plugins für Managesieve-Filter, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Kalender, Verschlüsselung und mehr.

Thread-Unterhaltungen

Gruppieren Sie zusammengehörige Nachrichten in Konversations-Threads mit Volltextsuche und Schnellfiltern, damit auch volle Postfächer übersichtlich bleiben.

Mehrsprachige Unterstützung

Wird mit Übersetzungen in über 70 Sprachen geliefert und unterstützt standardmäßig Sprach- und Zeitzoneneinstellungen pro Benutzer.

Warum Sie Roundcube auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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